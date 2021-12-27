Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman...
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...

KMTSO’dan öğrencilere destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri arasında öğrencilere bot ve mont yardımını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

KMTSO’dan öğrencilere destek

KMTSO’dan öğrencilere destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri arasında öğrencilere bot ve mont yardımını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 17:36
banner459

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yardım kampanyası kapsamında KMTSO’da gerçekleştirilen protokol imza törenine Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri katıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için İlçe Millî Eğitim Müdürleri protokol imzaladı.

Yapılan protokol ile ilgili konuşan Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, KMTSO yönetimine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ısınması için hem bot hem de mont hediyeleri oldu. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bunu en kısa zamanda ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ise, “Gençler bizim geleceğimiz. Kış vakti geldi. Öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bot ve mont yardımı yapıyoruz. Bunu da İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyacı olan öğrencilere İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz dağıtacak. İhtiyacı olan öğrencilerimizin bundan faydalanmasını istiyoruz. Elimizden geldiği kadar okumak isteyen öğrencilere yardım etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:24
Anahtar Kelimeler:
KMTSO’dan öğrencilere Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu’nda ‘Alo evde bakım’ hizmeti başladı!
Türkoğlu’nda ‘Alo evde bakım’ hizmeti başladı!
Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımızı bütüncül projelerle güzelleştiriyoruz’
Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımızı bütüncül projelerle güzelleştiriyoruz’
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
Büyükşehir ekipleri teyakkuzda, yollar açık
Büyükşehir ekipleri teyakkuzda, yollar açık
Ampute Takımından Gururlandıran Başarı
Ampute Takımından Gururlandıran Başarı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber