KMTSO’dan öğrencilere destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yardım kampanyası kapsamında KMTSO’da gerçekleştirilen protokol imza törenine Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri katıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için İlçe Millî Eğitim Müdürleri protokol imzaladı.

Yapılan protokol ile ilgili konuşan Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, KMTSO yönetimine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ısınması için hem bot hem de mont hediyeleri oldu. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bunu en kısa zamanda ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ise, “Gençler bizim geleceğimiz. Kış vakti geldi. Öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bot ve mont yardımı yapıyoruz. Bunu da İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyacı olan öğrencilere İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz dağıtacak. İhtiyacı olan öğrencilerimizin bundan faydalanmasını istiyoruz. Elimizden geldiği kadar okumak isteyen öğrencilere yardım etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.