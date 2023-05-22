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KSÜ’de “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” Bilim Şenliği Düzenlendi

Ülkemizde yaşanan depremlerden etkilenen illere yönelik TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Gamze Saatçi’nin yürütücüsü olduğu “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” adlı proje Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) iş birliğinde 19-20-21 Mayıs tarihlerinde KSÜ’de gerçekleştirildi.

KSÜ’de “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” Bilim Şenliği Düzenlendi

KSÜ’de “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” Bilim Şenliği Düzenlendi

Ülkemizde yaşanan depremlerden etkilenen illere yönelik TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Gamze Saatçi’nin yürütücüsü olduğu “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” adlı proje Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) iş birliğinde 19-20-21 Mayıs tarihlerinde KSÜ’de gerçekleştirildi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:33

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde 19 Mayıs Cuma günü yapılan açılışa KSÜ Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, TÜBİTAK Yetkilisi ve KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, Arş Gör. Gamze Saatçi, akademik/idari personel ve depremzede çocuklar katıldı.

Bilim şenliğinin açılışında konuşan Prof. Dr. Nuri Kahveci: “Böyle anlamlı bir günde anlamlı bir proje ile sizlerle olmaktan büyük onur duyuyorum. 6 Şubat depremleri arkasından bir kez daha anladık ki bilim hayatımızın her yerinde olmazsa olmaz öneme sahip. Bilim evrendeki sırların keşfidir. Bilim kadar önemli olan diğer bir husus da ahlaktır. Eğer bilim ahlak ile birlikte olmazsa insanlığın felaketine yol açar. Bilim ahlakla bir anlam kazanır, gelecek kuşaklara yol açabilir. Böyle bir günde fedakarlıklarını esirgemeden bizlere destek olan, bizlere ve çocuklarımıza destek olan tüm Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ekibine ve bu anlamlı projede görev alanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışta söz alan proje yürütücüsü Arş. Gör. Gamze Saatçi ise ”Yaşadığımız asrın felaketinde ülke olarak kenetlenip yaralarımızı sarmaya gayret gösterdik. Bilim atölyelerimizde olabildiğince fazla sayıda uygulamaya yer verdik. Özellikle fen bilimleri, mühendislik, kültürel miras ve arkeoloji, spor bilimleri, beslenme, sağlık ve hijyen, akıl ve zeka oyunları, müzik, çocuk gelişimi ve okul öncesi atölyelerinde alanlarında uzman ekibimizle destek olmaya geldik. Proje ekibinde yer alan tüm ekibe, TÜBİTAK’a, Kahramanmaraş Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından proje yetkililerinin hazırlamış olduğu atölyeler gezilerek atölye çalışmaları hakkında bilgiler alındı. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca devam eden bilim şenliği toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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KSÜ’de “Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor” Bilim Şenliği Düzenlendi
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