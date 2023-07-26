Ksü’de mezuniyet coşkusu!

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, yaşanan deprem felaketi sebebiyle dereceye giren öğrenci ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, KSÜ Rektör Yardımcıları, KSÜ Senato Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Bugün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizin 2022-2023 mezuniyet programındayız. Mezun olan tüm kardeşlerimin hayatında başarılar diliyorum. Bugün mezun olan kardeşlerimiz biraz şanssız bir eğitim serüveni geçirdiler. Pandemi ile başlayan üniversite serüveni akabinde asrın felaketi olan depremler ile devam etti. Öğrencilerimiz bu süreçte eğitimlerini devam ettirdi ve bugün de mezun oldular. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.” dedi. Konuşmasında üniversite hayatının önemine dikkat çeken Güngör “Üniversite hayatı çok önemli bir dönemdir. Hayatımızın önemli kesitlerinden biridir. Bundan sonraki süreçte yeni bir hayat, yeni bir başlangıç aldığımız diplomalarla bir hayal oluşturmaya çalışacağız. Bazı kardeşlerimiz eğitime devam edecekler. Hem yüksek lisans hem doktora belki daha ilerisini de başaracaklar. Bunlar yurt içinde olabilir, yurt dışında olabilir her nasıl olursa olsun bu kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Hedefiniz kendi ülkenizin refahı, kalkınması olsun. Türkiye son yıllarda birçok alanda gerçekten çok önemli işlere imza attı. Bunları bizim insanımız, öğrencilerimiz yaptı. Sizler bunu daha da ileriye götürmelisiniz.” şeklinde konuştu.

Başkan Güngör konuşmasını mezun öğrencilere hayırlı olsun dilekleri ile tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, konuşmasına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek başladı. 2023 yılında 7 bin öğrencinin mezun olduğunu, bununla birlikte 12 bin öğrencinin kayıt yaptırmasını beklediklerini ifade eden Rektör Yasım, “KSÜ ailesi olarak depremde 36 mesai arkadaşımızı, 155 öğrencimizi yani 191 canımızı şehit verdik.” dedi.

Yaşanan zorlu süreçlerde eğitim-öğretimin aksamaması için gayret gösteren KSÜ personeline de teşekkür eden Rektör Yasım, “Millet olmak sevinçte ve kederde ortak refleksle hareket etmek demek. Zor zamanlarda da güzel anlarda da aynı duyguyu paylaşabilmek demek. 6 Şubat’ı takip eden ve kalbimizin buz kestiği o günlerde, yediden yetmişe aziz milletimizin her ferdinin sıcacık ellerini ellerimizde hissettik. Milletimiz var olsun. Devletimiz, bütün kurumlarıyla yanımızdaydı. Allah devletimize zeval vermesin.” açıklamalarında bulundu.

Konuşmasında emeklerini esirgemeyen ailelere de teşekkür eden Rektör Yasım, öğrencilere seslenerek “Sizlerin mezuniyetini kutluyorum. Sizler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ailesinin gözbebeğisiniz. Ve hep öyle kalmaya devam edeceksiniz. Bizler eğitim sürecinde olduğu gibi bundan sonraki hayatınızda da hep sizin yanınızda olacağız. Kapımız sizlere daima açıktır. Sizler de attığınız her adımda, bu toprakları vatan yapan şehitlerin, ailelerinizin, hocalarınızın emeğini düşünün. Bu sorumluluk duygusuyla hareket edin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” şeklinde konuştu.

Ayrıca törende 2022-2023 Akademik Yılı mezunları adına söz alan Nesibe Özoğlu zorlu geçen üniversite serüveninin son bulduğunu belirterek “Mezuniyet hakkı kazanmanın haklı gururunu yaşayan değerli arkadaşlarım artık kiminiz lisansüstü eğitime, kiminiz uzmanlık alanlarına, kiminiz kamu kuruluşları için sınavlara, kiminiz şahsi işlerine yönelecek. Bu görevlerde, bu yeni ve daha çetin olan yollarda siz değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Mezuniyetimizin ülkemiz, ailemiz ve bizler adına hayırlı olmasını dilerim. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri takdim edildi. Dönem birincisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nesibe Özoğlu’na belge ve ödülü Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından verildi. Dönem birincisinin ismi mezuniyet kütüğüne Özoğlu, Vali ve Rektör tarafından çakıldı. Dönem ikincisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Elif Nur Kemik’e başarı ve ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Rektör Yasım takdim etti. Dönem üçüncüsü Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Ayşenur Şahan ise belge ve ödülünü Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Rektör Yasım’ın elinden aldı.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere ilgili dekan ve müdürleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet andı için sahneye gelen öğrenciler hep bir ağızdan ant içerek kep attılar.

2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, fotoğraf çekimi ve mezuniyet kokteyli ile sona erdi.