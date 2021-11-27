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KSÜ’den kapsamlı balık hastalıkları laboratuarı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü Balık Hastalıkları Laboratuarı yüzde 99 isabetli analizlerle Kahramanmaraş ve çevre illere hizmet veriyor.

KSÜ’den kapsamlı balık hastalıkları laboratuarı

KSÜ’den kapsamlı balık hastalıkları laboratuarı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü Balık Hastalıkları Laboratuarı yüzde 99 isabetli analizlerle Kahramanmaraş ve çevre illere hizmet veriyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:24
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Fiziki ve teknolojik altyapısıyla bölgenin en modern Balık Hastalıkları Laboratuarı üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla basına tanıtıldı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, Su ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Murat Büyükçapar ve Su ürünleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özcan, Bölümü Balık Hastalıkları Laboratuvarında yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdiler.

KSÜ’nün yüzde 99 isabetli analiz yapabilen bölgenin en modern Balık Hastalıkları Laboratuvarına sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Laboratuvarda dünyada kullanılan en son teknoloji cihazların ve en yeni analiz yöntemlerinin kullanıldığını söyledi.

Laboratuvarın üniversite içerisindeki bilimsel çalışmaların yanında şehir ve bölgedeki işletmelerden gelen analiz taleplerini de karşıladığını ifade eden Rektör Can, KSÜ olarak şehir ve bölgenin ihtiyaçlarını analiz ederek, öncelikli ihtiyaçlara çözüm sunacak bilimsel ve teknolojik altyapıyı üniversitemize kazandırmak için adımlar attıklarını belirtti.

Balık Hastalıkları Laboratuvarında Kahramanmaraş ve il dışında bulunan işletmelerde meydana gelen bakteriyel, mantar, paraziter ve virüs hastalıklarda teşhis ve tedavi hizmeti veriliyor. Su ürünleri Bölümü bünyesinde ayrıca çok gelişmiş temel bilimler ve balık besleme laboratuvarları da bulunuyor.

Yine bölüme bağlı, Menzelet Baraj Gölü’nde kurulu oldukça modern yüzer konumlu araştırma, uygulama ve üretim tesisi bulunuyor. Bu tesis de birçok araştırma yürütüldüğü gibi alabalık üretimi de yapılarak döner sermaye aracılığı ile yılda yaklaşık 50. Bin lira satış yapılarak üniversitemiz personeline ucuz ve kaliteli balık sunuluyor. Ayrıca Menzelet Baraj Gölünde bölümüme ait tam donanımlı araştırma teknesi de bulunuyor.

Su Ürünleri Bölümde AB, TUBİTAK, BAP ve diğer resmi kurumlar ve özel sektörlü destekli toplam 24 milyon 500 bin liralık proje yürütülürken, bölümde lisans ve lisansüstü eğitimler başarıyla sürdürülüyor.

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KSÜ’den Kapsamlı Balık Hastalıkları Laboratuarı
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