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Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin edebi ve kültürel birikimini artırmak ve bu değerlerin genç kuşaklara aktarılması için düzenlenen ‘Kütüphane Söyleşileri’ etkinliği çeşitli kütüphanelerde okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin edebi ve kültürel birikimini artırmak ve bu değerlerin genç kuşaklara aktarılması için düzenlenen ‘Kütüphane Söyleşileri’ etkinliği çeşitli kütüphanelerde okurlarla buluşmaya devam ediyor.

13 Kasım 2022 Pazar 15:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin edebi, kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirmek ve bu değerleri genç kuşaklara aktarmak için kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kütüphane Söyleşileri etkinliğinde usta kalemler gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şehrin muhtelif bölgelerinde çeşitli kütüphanelerde düzenlenen söyleşilerde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Alpaslan Yurtsever, Şair Hüseyin Burak Us, Tarihçi – Yazar Mehmet Işık, Şair – Yazar Mustafa Köneçoğlu, Tarihçi – Yazar Mirsad Fırtına ve Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen söyleşilerde; okuyarak başarıya ulaşmak, kültür - tarih ilişkisi, okumanın davranışlara tesiri, Kahramanmaraş’ta edebiyat iklimi ve gençlik gibi pek çok konu usta kalemler tarafından ele alındı. Kütüphane Söyleşileri etkinliğinden duyduğu memnuniyeti belirten okurlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kütüphane Söyleşileri etkinliğinin okurlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
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