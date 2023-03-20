Mahmut Yardımcıoğlu Ak Parti’den Aday Adayı Oldu

Kahramanmaraşlıların çok yakından tanıdığı, Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, siyasi hayatına AK Parti ile devam etme kararı aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu yapan Yardımcıoğlu, “Maskeli balo masasının etrafında bir araya gelmiş ve getirilmiş, memleketi nefislerinin arzularına uyarak yedi düvele teslim etmek için çırpınanları görünce aday oldum” ifade etti.

“ÜLKEM İÇİN SÖYLENECEK SÖZÜM VAR”

Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakmayı tercih ettiği için aday olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Neden aday oldum? Nefsim için bir getirisi olmayacak olsa da bu ülkenin kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının çocuklarımız ve bizden sonraki nesil için önemli gördüğüm için aday oldum. Ülke yönetimine olumlu katkı sunulacak yerin meclis ve temsil makamı olduğunu bildiğim ve uygulamalı olarak gösterme düşüncesinden hareketle aday oldum. Ülkem için söylenecek sözüm olduğu için, önerilerim ve tespitlerim olduğu için aday oldum. Hiçbir zaman ‘mış gibi’ yapmadım. Ya vardım ya da yoktum. Mecliste bir parlamenter olarak nasıl ‘mış gibi’ yapılmazmış, şehrime ve ülkeme ve devletime ve milletime göstermek için aday oldum” dedi.

“BUGÜN RİSK ALMANIN ZARURET OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜM İÇİN ADAY OLDUM”

Türkiye’nin içinden geçtiği ateş çemberinde Evet’leri ve Hayır’ları olan bir insan olarak ülke geneline katkı sunacak potansiyel ve birikimine güvendiği için aday olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Koyun’un olmadığı yerde keçilerin Abdülkerim Ağa olmasından hoşlanmadığım ve bıktığım için aday oldum. Şehrim ve ülkem için gelecek nesillerin faydalanacağını bildiğim sadece sivrisinek öldüren değil bataklık kurutmaya yönelik sözüm ve önerim olduğu için ve en önemlisi ülkenin ihtiyacı olduğunu gördüğüm için aday oldum. Maskeli balo masasının etrafında bir araya gelmiş ve getirilmiş, memleketi nefislerinin arzularına uyarak yedi düvele teslim etmek için çırpınanları görünce aday oldum. Ülkenin çok daha iyi yönetilmesi gerektiğine inandığım için, bugün risk almanın millet ve devlet için artık bir zaruret olduğunu daha fazla gördüğüm için aday oldum. Memleketime gelmeyen ve getirilemeyen ILS Cihazı nasıl gelirmiş ve getirilirmiş cümle aleme göstermek için aday oldum.”

“İNSANLARA TEPEDEN BAKMADAN, KİBİRLENMEDEN…”

Ekonomi ve finansal sistem nasıl daha iyi yönetilirmiş âlemi cihana uygulamalı göstermek için aday olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Siyaset nasıl yapılırmış dost ve düşmana ‘peh dedirtecek’ siyaset nasıl adamlıkla karılır ve uygulanırmış, bunu göstermek için aday oldum. İnsanlara tepeden bakmadan, kibirlenmeden, kardaş gibi davranaraktan milletvekilliği nasıl yapılırmış göstermek için, her arayanın telefonuna milletvekili nasıl çıkarmış göstermek için, bu adam milletvekili değil bizim canımız sözünü tanıyan ve tanımayan her insana nasıl söyletilirmiş bizzat göstermek için aday oldum. Bu şehrin geçmişinde adı ve şanı olan milletvekili sayısı maalesef ki bir elin parmakları kadar bile yok. Bu sayıya ve isimlere nasıl bir kişi eklenirmiş bizzat göstermek için aday oldum. Doğruyu kim söylerse söylesin başım üzere, yanlışı babam söyle uzak olsun düsturu nasıl hayata uygulanırmış cümle alemi uygulamalı göstermek için aday oldum. Sahipsiz şehrin artık bir sahibi var Rabbimin izniyle dedirtmek için aday oldum. Bu şehrin sahipsizliğinden diğer insanlar kadar dertlendiğim için ve bu sahipsizliğe bir son vermek için aday oldum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin; Devletimizin yönetiminde ve Hükümette adam gibi adama ihtiyacının olduğunu bildiğim ve gördüğüm için aday oldum. Allah’ımın izni ve keremiyle… İnşallah olacak…”

PROF. DR. MAHMUT YARDIMCIOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 1975 yılında Kahramanmaraş merkezde doğdu. İlk ve ortaokulu Kahramanmaraş'ta okudu. 1992 yılında Sütçü İmam Lisesi’nden, 1997 yılında KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Finans anabilim dalından doktora derecesiyle mezun olan Yardımcıoğlu; 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2019 yılında da Profesör unvanını aldı.

2020-2021 yılları arasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Yardımcıoğlu, 2020 yılından beri Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.