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Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Kahramanmaraş’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya zimmetlesinler’

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu,AK Parti Kahramanmaraş milletvekili aday listesinde yer alması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bakanlığının devam ettirilerek Kahramanmaraş milletvekiliymiş gibi çalışmasının daha yararlı olacağı değerlendirmesinde bulundu. Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ı Bakan Süleyman Soylu’ya zimmetlemeyi önerdi.

Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Kahramanmaraş’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya zimmetlesinler’

Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Kahramanmaraş’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya zimmetlesinler’

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu,AK Parti Kahramanmaraş milletvekili aday listesinde yer alması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bakanlığının devam ettirilerek Kahramanmaraş milletvekiliymiş gibi çalışmasının daha yararlı olacağı değerlendirmesinde bulundu. Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ı Bakan Süleyman Soylu’ya zimmetlemeyi önerdi.

09 Nisan 2023 Pazar 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanların, depremden etkilenen illerin milletvekili listesinden gösterileceği açıklaması sonrası, gözler bugün açıklanacak olan listeye çevrildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden beri Kahramanmaraş’ta koordinatör bakan olarak görev yapan Süleyman Soylu ise Kahramanmaraş için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Bu durum bazı vatandaşlar tarafından seçimden sonra bakanlığın düşeceği ve şehre faydalı olmayacağı şeklinde yorumlanırken; bazı vatandaşlar, bir bakanın şehir için önemli bir fırsat olacağı görüşünde birleşti. Ancak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, duruma farklı bir bakış açısı getirdi.

Gazeteci Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan’ın moderatörlüğünü yaptığı Kent Kulisi ekranlarında 14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Yardımcıoğlu, Soylu’nun bakanlığının devam ettirilerek yine Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak devam etmesinin şehirdeki milletvekili sayısının 8’den 9’a çıkacağı anlamını taşıdığını söyledi.

Yardımcıoğlu, “Süleyman Soylu Bakanımız, Kahramanmaraş’ın milletvekili gibi şehrimize hizmet etmeye devam etsin. Kahramanmaraş’ı da Sayın Bakan Süleyman Soylu’ya zimmetlesinler. Hatta listeye yazılı olan 8 tane adayı da ona zimmetlesinler. Onlar da Sayın Soylu’yla koordinasyon halinde çalışsın” dedi.

“8 OLAN VEKİL SAYIMIZ 7’YE DÜŞMESİN, 9’A ÇIKSIN”

AK Parti Kahramanmaraş listesinde adı geçen bakanlardan Süleyman Soylu’nun listede yer almasını istediğini ifade eden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Düne kadar bakanlarımızdan Sayın Süleyman Soylu, Sayın Murat Kurum ve Sayın Mustafa Varank’ın şehrimizden Bakan olsunlar. Şimdi Sayın Bakan Vahit Kirişçi’nin de adı geçiyor. Ama şahsım adına ben karar verecek olsam, illa biri olacaksa Sayın Süleyman Soylu olsun derim. Dün, arkadaşlarımın yapmış olduğu bir yorumu dinledim. Yorum şuydu: Sayın Süleyman Soylu zaten koordinatör olarak valilerin başında ve şehrimize hizmet ediyor. Aynı şekilde şehrimize hizmet etmeye devam etsin ve bizim 8 olan milletvekili sayımızı 7’ye düşürmeyin diyordu. Bakanımız yine şehrimizle ilgilensin 8 olan milletvekilimiz 9’a çıksın. Şöyle düşündüm. Evet, farklı ama çok doğru bir bakış açısı. Aynen katılıyorum yine Süleyman Soylu Bakanımız, Kahramanmaraş’ın milletvekili gibi şehrimize hizmet etmeye devam etsin. Kahramanmaraş’ı da Sayın Bakan Süleyman Soylu’ya zimmetlesinler. Hatta listeye yazılı olan 8 tane adayı da ona zimmetlesinler. Onlar da Sayın Soylu’yla koordinasyon halinde çalışsın. 8 olan vekil sayımız 7’ye düşmesin, 9’a çıksın. Sayın bakanın Kahramanmaraş’a hizmet etmesi için illa Kahramanmaraş Milletvekili olması gerekmiyor. 10 tane Bakan 10 tane vilayete gönderilecekse milletvekili olmadan gönderilsin ve bakanlık görevlerine devam etsinler. Kahramanmaraş’a verilen bakan da Kahramanmaraş için Kahramanmaraş milletvekiliymiş gibi çalışsın.”

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Mahmut Yardımcıoğlu‘Kahramanmaraş’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Zimmetlesinler’
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