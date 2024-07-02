Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Mahmut Yardımcıoğlu'ndan sağduyu çağrısı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Suriye’de terörden arındırılmış bölgede Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere karşı sağduyu çağrısında bulundu.

Mahmut Yardımcıoğlu'ndan sağduyu çağrısı!

Mahmut Yardımcıoğlu'ndan sağduyu çağrısı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Suriye’de terörden arındırılmış bölgede Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere karşı sağduyu çağrısında bulundu.

02 Temmuz 2024 Salı 14:36

Yardımcıoğlu, “7000 yıllık tarih derinliği olan Türk Milleti, devlet tecrübesi ve devlet aklıyla içeriden ve dışarıdan gelen ilgili herkese gereken cevabı muhakkak verecektir. Vandallık tarzı vahşi yaklaşımlar karşımızdakilerle aramızda bir fark bırakmaz” dedi.

Kayseri’de, 5 yaşındaki çocuğa Suriye uyruklu biri tarafından istismar iddiasıyla 30 Haziran’da başlayan göçmen karşıtlığı olayları, dün Suriye’de Türkiye’nin terörden arındırdığı bölgede Türkiye’de aleyhine gerçekleştirilen provokatif eylemlerle devam etti. Suriye’de Türk bayraklarının indirilerek yakılması, Türk plakalı araçlara yapılan fiziki ve silahlı saldırılar sonrası Kayseri, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Konya, Antalya, Bursa, İstanbul ve Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çeşitli tepki gösterileri yapıldı.

Türk bayraklarını yakan soysuzların, Türk milletinin sinir uçlarıyla oynayarak ülkede büyük karışıklık çıkarmak istediklerini belirten BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sağduyu çağrısında bulunarak kirli oyuna karşı itidalli davranmaya davet etti.

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz günler, Millet olarak en sakin kalmamız ve sükûnetli düşünmemiz gereken günlerdendir. Sapla samanın birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her milletin içinde cemiyet katmanları farklılık gösterir. Her cemiyetin içinde her türden insan muhakkak vardır ve var olmaya da devam edecektir. İşinde gücünde olan, katma değer üreten insanlarla asalakları, namussuzları, hırsız, arsız ve tüm namert çeşitlerini birbirinden ayırt etmeliyiz. Ve bu kriteri esas alarak davranışlarımızı belirlemeliyiz.7000 yıllık tarih derinliği olan Türk Milleti, devlet tecrübesi ve devlet aklıyla içeriden ve dışarıdan gelen ilgili herkese gereken cevabı muhakkak verecektir. Vandallık tarzı vahşi yaklaşımlar karşımızdakilerle aramızda bir fark bırakmaz. Devlet terbiyesi almış kamu yöneticilerimizin yaklaşımlarını takdire şayan buluyoruz. Her şeye rağmen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Sükunetlerini korudukları, aklı selimle hareket ettikleri için milletimize olumlu örnek sergilemişlerdir. Milletimiz de devletine güvenmeye devam etmelidir.”

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Yardımcıoğlundan Sağduyu çağrısı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!
Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!
Kahramanmaraş’ta O arterler13 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak
Kahramanmaraş’ta O arterler13 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak
Kahramanmaraş sumak ekşisi tescillendi!
Kahramanmaraş sumak ekşisi tescillendi!
Maraş’ın Hafızası
Maraş’ın Hafızası
Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor
Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber