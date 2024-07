Mahmut Yardımcıoğlu'ndan sağduyu çağrısı!

Yardımcıoğlu, “7000 yıllık tarih derinliği olan Türk Milleti, devlet tecrübesi ve devlet aklıyla içeriden ve dışarıdan gelen ilgili herkese gereken cevabı muhakkak verecektir. Vandallık tarzı vahşi yaklaşımlar karşımızdakilerle aramızda bir fark bırakmaz” dedi.

Kayseri’de, 5 yaşındaki çocuğa Suriye uyruklu biri tarafından istismar iddiasıyla 30 Haziran’da başlayan göçmen karşıtlığı olayları, dün Suriye’de Türkiye’nin terörden arındırdığı bölgede Türkiye’de aleyhine gerçekleştirilen provokatif eylemlerle devam etti. Suriye’de Türk bayraklarının indirilerek yakılması, Türk plakalı araçlara yapılan fiziki ve silahlı saldırılar sonrası Kayseri, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Konya, Antalya, Bursa, İstanbul ve Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çeşitli tepki gösterileri yapıldı.

Türk bayraklarını yakan soysuzların, Türk milletinin sinir uçlarıyla oynayarak ülkede büyük karışıklık çıkarmak istediklerini belirten BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sağduyu çağrısında bulunarak kirli oyuna karşı itidalli davranmaya davet etti.

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz günler, Millet olarak en sakin kalmamız ve sükûnetli düşünmemiz gereken günlerdendir. Sapla samanın birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her milletin içinde cemiyet katmanları farklılık gösterir. Her cemiyetin içinde her türden insan muhakkak vardır ve var olmaya da devam edecektir. İşinde gücünde olan, katma değer üreten insanlarla asalakları, namussuzları, hırsız, arsız ve tüm namert çeşitlerini birbirinden ayırt etmeliyiz. Ve bu kriteri esas alarak davranışlarımızı belirlemeliyiz.7000 yıllık tarih derinliği olan Türk Milleti, devlet tecrübesi ve devlet aklıyla içeriden ve dışarıdan gelen ilgili herkese gereken cevabı muhakkak verecektir. Vandallık tarzı vahşi yaklaşımlar karşımızdakilerle aramızda bir fark bırakmaz. Devlet terbiyesi almış kamu yöneticilerimizin yaklaşımlarını takdire şayan buluyoruz. Her şeye rağmen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Sükunetlerini korudukları, aklı selimle hareket ettikleri için milletimize olumlu örnek sergilemişlerdir. Milletimiz de devletine güvenmeye devam etmelidir.”