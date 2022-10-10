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Makedonyalı Öğrencilerden Expo 2023 Gezisi

Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin +erasmus Öğrenci Değişim Programı Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen 21 Makedonyalı öğrenci, alana hayran kaldı.

Makedonyalı Öğrencilerden Expo 2023 Gezisi

Makedonyalı Öğrencilerden Expo 2023 Gezisi

Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin +erasmus Öğrenci Değişim Programı Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen 21 Makedonyalı öğrenci, alana hayran kaldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:29

+erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin mihmandarlığında Kahramanmaraş’a gelen 21 Makedonyalı öğrenci, kenti gezmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin, ‘Biz Değişmezsek, Doğa Gelişmez’ Projesi kapsamında kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezen öğrenciler, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde geçekleştirilecek olan EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı ziyaret etti. EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni ilk olarak tanıtım filminden izleyip, yetkililerden bilgi alan öğrenciler, alanı da gezme imkanı buldu.

Özellikle kristal lagün ve çevresindeki palmiye ağaçlarına hayran kalan öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

“EXPO 2023’e hayran kaldım”

Kahramanmaraş’a Makedonya’dan gelen Leonora Nuhiu, EXPO 2023’e hayran kaldığını belirterek, açıldığında gelmeyi çok istediğini söyledi. Maraş Dondurması ve yemekleri beğendiğini de anlatan Nuhiu, “Daha önce ablam Kahramanmaraş’a gelmişti. Bu kez +erasmus projesi kapsamında onunla ben geldim. Kahramanmaraş’ı iki-üç kez gelen ablamdan çok fazla dinlemiştim, bana anlatmıştı. Ben de gelip görmek istedim. Kahramanmaraş çok güzel, doğal yerleri gezdik ve tarihi yerlerini gördük. Çok etkilendim, özellikle Maraş Dondurması ve yemeklerini beğendim. EXPO 2023 alanını gerçekten çok beğendim, izlediğimiz tanıtım filmi çok etkileyiciydi. Özellikle Kahramanmaraş Dondurması’nı, insanlarının misafirperverliğini ve buradaki arkadaşlarımı çok sevdim. 2023 yılındaki açılışta ülkemizi burada temsil etmeyi çok isterim” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023’ü tamamen bitmiş haliyle görmek istiyorum”

Mihaela Dodevska da daha önce de Kahramanmaraş’a geldiğini ve EXPO 2023 Alanı’nı ziyaret ettiğini belirterek, alanda ilerleme kaydedildiğini gördüğünü söyledi. Dodevska, “Ben bir ay önce de Kahramanmaraş’a gelmiştim. Burayı çok sevdim, erasmus projesiyle tekrar Kahramanmaraş’a geldim. Kendi ülkeme gittiğimde burayı arkadaşlarıma anlatıyorum, onların da gelmesini istiyorum. Arkadaşlarımın da buradaki yemekleri, misafirperverliği ve güzel doğasını görmesi için anlatmaya devam edeceğim. EXPO 2023 alanını ikinci kez geziyorum, ilk geldiğime göre çok daha güzel olmuş. Açılış yapıldığında burayı bitmiş haliyle görmek ve yeniden Kahramanmaraş’ta bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tahir Keçe de hazır bulundu.

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Makedonyalı Öğrencilerden Expo 2023 Gezisi
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