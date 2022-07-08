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Mehmet Nalbantbaşı’dan bayram mesajı

Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mehmet Nalbantbaşı’dan bayram mesajı

Mehmet Nalbantbaşı’dan bayram mesajı

Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:33
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Bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu belirtilen Mehmet Nalbantbaşı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir.

Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar.

Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir.

Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bayramı kutlu olsun.”

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Mehmet Nalbantbaşı’dan Bayram Mesajı
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