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Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteğini ilk dakikalardan hissettik”

Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin ilk dakikalardan desteğini hissettik” dedi.

Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteğini ilk dakikalardan hissettik”

Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteğini ilk dakikalardan hissettik”

Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin ilk dakikalardan desteğini hissettik” dedi.

27 Nisan 2023 Perşembe 09:34

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev, Azerbaycan Diasporaya Destek Vakfı Başkanı AkramAbdullayev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ParvizMammadzada, Hatay Azerbaycan Evi Başkanı Başer Kömür, Azerbaycanlı iş insanı Hidayet Gulam’dan oluşan heyet Kahramanmaraşlı depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletmek ve getirmiş oldukları gıda kolilerini dağıtmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı’nın da eşlik ettiği Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret edip, 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

“AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ İLELEBET DEVAM EDECEKTİR”

Ziyaretlerde konuşan Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev, Depremin ilk gününden beri Azerbaycan halkının seferber olduğunun altını çizerek: “Depremin ilk dakikalarından itibaren herkesin yüreği Türkiye ile çırpındı. Herkes yardım için buraya geldi. Yardımlar, o günden bugüne kadar hiç kesilmeden devam ediyor. Ve başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 şehir eski haline dönene kadar da bu yardımlar devam edecektir. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği de ilelebet devam edecektir inşallah” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’I HEP BİRLİKTE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Burada konuşma yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin ilk dakikalardan desteğini hissettik. Bugün de sağ olsunlar Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev ve beraberindeki heyetle beraber bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Çadırlarımızda kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah hep beraber şehrimizi yeniden inşa edeceğiz, yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

14 Mayıs tarihinde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer kazanacaklarına emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin konuşmasında şunları dile getirdi: “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli başta olmakla Cumhur İttifakı diğer paydaşlarıyla 14 Mayıs seçimlerinden inşallah zaferle çıkacaktır.”

Sonrasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin ve Azerbaycan heyeti, Kahramanmaraşlı depremzedeleri çadırlarında ziyaret ederek, gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

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Mehmet Şahin: “Azerbaycanlı Kardeşlerimizin Desteğini Ilk Dakikalardan Hissettik”
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