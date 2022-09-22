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Meteoroloji’den Kahramanmaraşa uyarı!

Meteoroloji'den yapılan tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Yozgat, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Meteoroloji’den Kahramanmaraşa uyarı!

Meteoroloji’den Kahramanmaraşa uyarı!

Meteoroloji'den yapılan tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Yozgat, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış olması bekleniyor.

22 Eylül 2022 Perşembe 09:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den Kahramanmaraşa Uyarı!
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