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MHP İl Başkanı Demiröz: “Biz güçlü adaylarla sahada yer alacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Afşin’de partililerle bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Demiröz: “Biz güçlü adaylarla sahada yer alacağız”

MHP İl Başkanı Demiröz: “Biz güçlü adaylarla sahada yer alacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Afşin’de partililerle bir araya geldi.

30 Kasım 2023 Perşembe 10:26

İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte MHP Afşin İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Demiröz, “Teşkilatımızın gücünü, bize olan teveccühü herkesin görmesini istiyoruz. Biz güçlü adaylarla sahada yer alacağız” dedi.

31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler çalışmalara devam ettiklerini ifade eden MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, “MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yerel ittifak görüşmelerini yapacaklar. Biz sonuna kadar cumhur ittifakının arkasında olacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve teşkilatımız bize ne derse onu yapmaya hazırız. Belediye başkan aday adaylarımız ve meclis üyesi aday adaylarımızın başvuru süreci devam ediyor. Yoğun bir başvuru sürecimiz oluyor. Bazı ilçelerimizde çok fazla aday adayı var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığı içinde başvuruları olacak. Teşkilatımızın gücünü, bize olan teveccühü herkesin görmesini istiyoruz. Biz güçlü adaylarla sahada yer alacağız. Bize verilsin veya verilmesin hiç önemli değil. Biz niyetimizi göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

Yerel seçim öncesi motivasyonlarının tam olduğunu ifade eden MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da, MHP olarak yoğun bir teveccühle karşılaştıklarını belirterek, teşkilat olarak belediyeye talip olduklarını söyledi. Afşin Belediye Başkan Aday Adayı Hacı Ömer Kalender ise, “MHP olarak hem partililerimizde hem de vatandaşlarımızdan yoğun bir teveccüh görüyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Afşin’i yeniden ayağa kaldırmak için bu göreve talip olduk. İlçe Başkanlığımız, İl Başkanlığımızın ve Genel Merkezimin olurunu aldık ve vatandaşlarımıza hizmet, Afşin’e hizmet etmek istiyoruz. Genel Merkezimiz ve Cumhur İttifakının alacağı her türlü karara saygı duyacağız. Biz Afşin’de hazırlığımızı yapıyoruz, Allah nasip eder ve görev bize verilirse bunun da üstesinden gelecek gücümüz var.” Diye konuştu. MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan daha sonra Afşin’deki kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini ziyaret etti. Demiröz, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Fatih Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba’yı ziyaret etti.

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MHP İl Başkanı Demiröz: “Biz Güçlü Adaylarla Sahada Yer Alacağız”
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