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MHP İl Başkanı Demiröz: "Seçim ilk turda Cumhur ittifakının zaferi ile sonuçlanacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

MHP İl Başkanı Demiröz: "Seçim ilk turda Cumhur ittifakının zaferi ile sonuçlanacaktır"

MHP İl Başkanı Demiröz: "Seçim ilk turda Cumhur ittifakının zaferi ile sonuçlanacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

04 Mayıs 2023 Perşembe 16:22

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz açıklamasında: “ ‘Bir oy Cumhurbaşkanımıza, bir oy MHP’ye’ sloganıyla çıktığımız seçim çalışmalarımızda da açık şekilde görüyoruz ki, aziz Milletimiz her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de devletin bekasından yana olacaktır. 14 Mayıs seçimleri inşallah Cumhur İttifakı’nın ilk turda zaferiyle sonlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güven tazeleyecektir ve Milliyetçi Hareket Partimiz ise Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli liderliğinde TBMM’de daha güçlü bir temsil olunan parti olacaktır” dedi.

Başkan Demiröz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Depremin ilk gününden bu yana bizler MHP İl ve İlçe teşkilatlarımızla, İl ve İlçe Ocak yöneticilerimiz ve teşkilatlarıyla, Belediye Meclis üyelerimiz, sendikalarımız ve partimize gönül veren tüm üyelerimizle sahada depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Şimdi ise seçim sürecine girdik. Milletvekili adaylarımız ile iyi bir şekilde çalışma ortamı oluşturup tüm vekil adaylarımızın gezmediği ilçe köy belde mahalle sokak kalmayacak şekilde planlama yapıp, bu planlama çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunulmadık yürek bırakmamak. Bizler deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ımızdaki seçim çalışmalarımızda tüm yüreklere dokunmaya çalışıyoruz ve hep beraber el ele verince Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’mizin iyileşeceğini biliyoruz.”

İl Başkanı Demiröz, son olarak: Biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli öncülüğünde vermiş olduğumuz tüm sözleri tuttuk. Şimdi ise, depremin yaralarını yine Cumhur İttifakı olarak sarmaya devam ediyoruz. Bu hususta aziz şehrimizi bir yıl içerisinde tekrar kalkındıracağız” dedi.

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MHP İl Başkanı Demiröz: Seçim Ilk Turda Cumhur Ittifakının Zaferi Ile Sonuçlanacaktır
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