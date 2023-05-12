MHP Kadroları Yoğun İlgi Görüyor!

14 Mayıs seçimlerine ilişkin sahada çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden Milliyetçi Hareket Partisinin Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ömer Özkan, MHP kadrolarının her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılandığını ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, seçime çok az bir zaman kaldığını belirterek, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili adayları olarak her geçen gün ve saat adım adım zafere doğru yaklaşıyoruz, bunu hissediyoruz. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız bizi büyük bir coşku ile kucaklıyor ve bağırlarına basıyor.” dedi.

“MHP kadroları vatandaşlarımız tarafından büyük bir güven ve yüksek sesle dillendiriliyor.” Diyen Özkan, “Bizlerde Kahramanmaraş’ın gürleyen sesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Biz gücümüzü hem Kahramanmaraş’ımızdan hem de teşkilatımızdan alıyoruz. İlk defa MHP kadroları bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Her gittiğimiz yerde vatandaş bizleri bağrına basıyor. Bizlere olan güvenlerini ifade ediyor. Bizlerde bu güvene layık olmaya çalışacağız ve bu şehrin sorunlarının hızlı bir şekilde çözümü noktasında uyumadan, gözümüzü kırpmadan bütün enerji ve dikkatimizi şehrimize vererek çaba sarf edeceğiz.” Diye konuştu.