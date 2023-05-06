MHP Milletvekili Adayı Kömürcü; “Bu Şehir Tekrar Cumhur İttifakı İle Ayağa Kalkacak”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Aziz Kömürcü 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada,’ Bizler Cumhur ittifakı milletvekili adayları olarak saha da seçimden çok yaralarımızı kısa sürede nasıl sararız, yeniden daha güçlü bir şekilde nasıl ayağa kalkarız onu konuşuyoruz. Millet ittifakının kimlerle iş birliği yaptığı ortada. Bu millet her zaman milli bir duruş sergilemiştir. 14 Mayıs seçimlerinde de öyle olacaktır. Seçimden sonra bir an evvel Kahramanmaraş’la ilgili adımları atacağız. Şimdiden çalışmalarımız başladı. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıp en güçlü şekilde ayağa kalkacağız’ ifadelerini kullandı.

HIZLI BİR TEMPO BİZİ BEKLİYOR

Seçimlere kısa süre kalmasına rağmen yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz diyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü, "seçime yaklaşık bir 9 günlük bir süremiz kaldı. Tabi aday adaylık bir sürece başladık sahaya indik ilçelerimizi geziyoruz, köylerimizi geziyoruz. Şuan vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz hal hatır soruyoruz dualarını istiyoruz. son 9 gün tabi biraz daha hızlı geçecek yoğun geçecek bizler için adaylarımız için diğer siyasilerimiz için daha yoğun bir çalışma bizleri bekliyor.

"DEVLETİN TÜM İMKÂNLARI SEFERBER EDİLDİ

6 Şubat Depremine değinen Milletvekili adayı Kömürcü, "Aynı zaman da bu süre içerisinde tabi biz bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda şunları gördük işte vatandaşlarımız devletimizin bu deprem anından itibaren devletin tüm organlarının saha da olması ve özveriyle çalışması en ücra köşelere kadar en kısa sürede vatandaşlarımız tarafından ciddi anlamda karşılık bulmuş ve bunun doğrudan vatandaşların kendi ağzından ziyadesiyle mutlu memnun ediyor. Ancak çalışmalar saha da sizlerde görüyorsunuz devam ediyor aynı zaman da saha da her tarafta enkaz kaldırmalarda devam ederken bir taraftan da konutlarımız kalıcı konutlarımız devam ediyor bu süre içerisinde de bizler devletimizin cumhur ittifakının MHP’nin seçimden sonra yapacaklarını geçmişte de yaptıklarını bir şekilde vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz bu süre içerisinde tabi bunu daha fazla insana nasıl aktarabiliriz bunun mücadele ve çabasını veriyoruz" dedi.

PARTİMİZE İLGİ HER GEÇEN GÜN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

MHP Lideri Devlet Bahçelinin 15 Temmuz darbe girişi de dik duruşu ve sonraki siyasi atılımlarda bahseden Kömürcü; Şuan özellikle MHP vatandaşlarımız nezninde ciddi anlamda bir ilgi alaka olduğunu yani binlerce kapıyı çaldık onbinlerce insanın ekini sıktık dualarını istedik hayır dualarını istedik ve bize karşı MHP’ye karşı herhangi bir olumsuz şeyle karşılaşmadık aksine tam aksine şahın genel başkanımız devlet Bahçeli beyefendinin darbeden bu yana ülkemiz çok acı olaylarla karşılaştı geçmişte darbe, pandemi, bu Ukrayna savaşı ülkemi ciddi boyutta etkilendi arkasından orman yangını akabinde deprem asrın felaketi dediğimiz olay yaşadık bu süre içerisinde sayın genel başkanımızın duruşu ilkeli duruşu pazarlık yapmaksızın hesap yapmaksızın Türk devletinin ve Türk milletinin yanında durması vatandaşın izinde ciddi anlamda takdir görmüş durumda ve bunu vatandaşlarımızdan dinliyoruz aynı zaman da ve her kapıyı çaldığımızda ve bunu bize dile getiriyorlar bu genel başkanımızın duruşuyla alakalı vatandaşımız neszdinde ciddi anlamda takdir görmüş durumda ve bunu vatandaşlarımızdan dinliyoruz aynı zaman da her kapıyı çaldığımızda bunu bize dile getiriyorlar kendilerine bir hayranlık var

Bu anlamda bizde çalışmalarımızı daha kolay yürütüyoruz diyebiliriz artı bununla birlikte de 6 şubatta da birlikte Bizim teşkilatlarımız Ülkü ocaklarımız saha da bir fiil çalışmalar yürüttüler ve hala yürütüyorlar bu bölgede her vatandaşa dokumaya çalıştılar her vatandaşın bir şekilde kendine ulaşıp ulaşmayan kim varsa onların yanında olmaya çalıştılar vatandaşlarımızı Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi yanlış bırakmadılar hiç zaman Türk milliyetçileri ülkücüler teşkilatımızı bunu da vatandaşlardan duyuyoruz.

"HER EL BİZE UZANIYOR"

Gittiğimiz yerlerde biz anlatmıyoruz onlar bize anlatıyorlar bu anlamda da bize bakış açıları çok olumlu ve bu nedenlerden dolayı da bizim çaldığımız her kapı açılıyor her el bize uzanıyor çok mutluyuz çok memnunuz onurluyuz ve şerefliyiz aynı zaman da bu zeminde Şuan siyaset yapıyoruz bu da inşallah 14 Mayısta iyi anlamdan MHP oy olarak yansıyacağını düşünüyorum. 14 mayısta güzel bir netice alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.