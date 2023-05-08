MHP Milletvekili Adayı Ömer Özkan, “Bu Seçimin Süprizi MHP Olacak”

Kahramanmaraş ve İlçelerinde mahalle mahalle esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, onları

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye oy vermeye davet eden MHP Milletvekili adayı Ömer Özkan, Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olduğunu ve MHP’nin bu seçimde sürpriz yapacağının altını çizdi.

Gerek il, gerek ilçe teşkilatları ile gece gündüz demeden var güçleri ile çalıştıklarının altını çizen MHP Milletvekili Adayı Ömer Özkan: ”Teşkilatımız, Adaylarımız, çalışanlarımız, ilçe yönetimlerimiz, il yönetimimiz, Ocak Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimizle tam kadro Milliyetçi Hareket Partisi olarak sahada üstün bir gayretle adım atılmadık yer, çalmadık kapı, tokalaşmadık el bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“MHP olarak hassasiyetle davranıyoruz”

6 Şubat Depreminden dolayı şehirde yaşayan vatandaşların durumlarına yönelik olarak buruk bir seçim kampanyası sürdürdüklerinin altını çizen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Özkan şunları ifade etti: “Tabi bu dönem diğer dönemlerden farklı olarak birazda buruk bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Malumunuz depremden sonrası MHP olarak hassasiyetle davranıyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetini bilerekten bir kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Mesela araçlarda müzik yayınları yapmıyoruz, araçları giydirmiyoruz. Ama bu noktada bireysel olarak vatandaşlarımızı gezerek her noktada ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

“MHP Kahramanmaraş’ta bir tarih yazacak”

Seçim çalışmaları kapsamında gittikleri yerde karşılaştıkları ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Milletvekili Adayı Ömer Özkan şöyle konuştu: “Tabi bu seçimlerde MHP'ye olağan üstü bir ilgi var. Biz de bir oy sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir Oy da MHP’ye diyerekten bir kampanya yürütüyoruz. Bununda şehrimizde çok olumlu geri dönüşleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu seçimin bana göre sürpriz partisi MHP olacak. MHP Kahramanmaraş’ta bir tarih yazacak. Ve tarihinde almadığı oy oranını rekor bir oy oranıyla TBMM de temsil edileceğini gözlemliyorum."