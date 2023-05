MHP’li Aziz Kömürcü’ye Kökez Yaylasında Yoğun İlgi

Kahramanmaraş’ın tüm bölgelerini karış karış ziyaret eden MHP’li Aziz Kömürcü Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinin Büyükyapalak Mahallesine bağlı Kökezyaylasında onuruna verilen yemekte mahalle halkıyla bir araya geldi. Burada yoğun kalabalığa seslenen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü cumhur ittifakının kazanımlarını ve ülkenin geleceğini şekillendiren 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

MHP’li Aziz Kömürcü Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesine bağlı Büyükyapalak Mahallesinin Kökez yaylasındaki onuruna verilen davete katıldı. Gaziantep ve Elbistan önceki dönemler Ülkü Ocakları Başkanı Tacettin Binboğa’nın ev sahipliğindeki toplantıya yoğun katılım oldu. Kökez’de Mahalle halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan MHP’li Aziz Kömürcü, mahalle sakinleriyle tek tek kucaklaştı. Alana geldiği ilk andan itibaren adeta sevgi seli ile karşılanan Aziz Kömürcü, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, deprem sonrası zorlu süreç yaşayan vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

“Vatandaşlarımızın gösterdiği sevgi seli çok önemli”

Alanda konuşma yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü, “Demokrasimizin vazgeçilmezi dediğimiz seçim sürecini yaşıyoruz. Hüzünlü ve buruk bir süreci yaşıyoruz. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, deprem bölgelerindeki kardeşlerimiz için bize talimat vererek; insanlarımıza dokunan, onların yanında olduğunuzu hissettiren, milletimize sahip çıkan temaslarda bulunmamızı emretti. Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda hemşehrilerimizle bir araya gelip Bu talimatlar doğrultusunda Kahramanmaraş merkezde bu mektuba uygun şekilde topyekun seçim çalışması yapıyoruz. Seçime son 3 kaldı ve bu seçim sürecinde her yeri ziyaret ettik, vatandaşlarımızın dertlerini dinledik, sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalıştık, gücümüz yettiği kadar sıkıntılarını dile getirmeye çalıştık. Kahramanmaraş’ta nereye gidersek gidelim “Devletimiz var olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye dua ettiler. İnsanlar büyük bir felaketten çıkmış ama bu dualar bizim için şereftir, onurdur ve unutamayacağımız bir durumdur. Seçim çalışmalarında vatandaşlarımızın bize gösterdiği bu sevgi seli çok önemli ve çok kıymetlidir” dedi.

“Cumhur İttifakı bu ülke için büyük işler başardı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu ülkeye sevdalı oldukları için sürekli çalıştıklarını ifade eden MHP’li Aziz Kömürcü, “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ülkemizin bekası, milletimizin geleceği için hiçbir zaman zillet ittifakı gibi pazarlığa girmeden koşulsuz destek verdi. Tüm pazarlıklarımız ve sevdamız ülkemiz ve milletimiz üzerinedir. Her zaman Türk milletinin geleceği için, Türk Devleti’nin bekası için elif gibi dimdik ayakta durdu. Kahramanmaraşlı bu durumu görüyor ve bizler sahada müthiş bir şekilde ilgi ve alaka gördük. Bundan dolayı vatandaşlarımız bizi ilgi ile alaka ile karşılıyorlar. Ülkücü hareket şehrimizin ve insanlarımızın bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını en zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Ben kendimi bildim bileli ülkücü olarak Türk milliyetçisi olarak kabul ederim. Bu süreçte ve bu pencereden geriye dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanımız olsun, Cumhur İttifakı olsun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olsun büyük işler yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Yerli ve milliliğimiz giderek artıyor”

Türkiye’nin her alanda yerli ve millilik oranının arttığını aktaran MHP’li Aziz Kömürcü, “Şu an bizler SİHA, İHA, TCG 50, uzun menzilli füze gibi şeyler üretiyoruz. Bu hamleler Türkiye siyasetini değil, dünya siyasetini değiştiren hamlelerdir. Şu an Türk dünyasının kalbine hançer gibi saplanan Karabağ’ın işgali yerli ve milli silahlar ile işgalden kurtarıldı. Bugün Irak’ta Libya’da var isek bu yerli ve milli silahlar ile oradayız. Dünyanın birçok yerinde artık söz sahibiyiz ve bunu ancak bu devlete aşık olan biri yapabilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu millete ve ülkeye sevdalıdır. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen sondaj teknolojileri ile yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaz ve petrol bulmaya başladık. Karadeniz’de milletimizin 15 yıl kullanacağı doğalgaz bulduk. Aynı zamanda yıllardır giremediğimiz terör nedeniyle yüzlerce şehit verdiğimiz Gabar’da petrol bulduk. Orası terörden temizlendi, artık orada tarım var hayvancılık var aynı zamanda petrol de buluyoruz. Bunlar tesadüf değildi, yıllarca PKK bunun için buradaydı. Bu ülkeye sevdalı olan o insanlar bunları yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Tarihi başarılara imza attık”

Enerji sektöründen, milli arabalara kadar önemli çalışmalara şahit olduklarını söyleyen Aziz Kömürcü, şöyle konuştu: “Gelelim enerji sektöründe 20 yıl önceki bizim kuru gücümüz 30 bin megavat idi şimdi ise gelmişiz 110 bin megavata ve 4 kat arttırmışız. Bu nedir biliyor musunuz, 4 kat gelişmişiz demektir. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en büyük olgulardan biri de enerjidir. 4 katı büyüklüğünde tesis kurmuşuz. Nükleer santral tesis kurma konusunda hep önümüzü tıkadılar. Nükleer santraller ülkelere güç katar, değer katar. Çok şükür o konuyu da bu ittifak halletti ve bu bizim için tarihi başarıdır. Yıllardır Türk milleti Alman, İtalyan, Fransız arabalarını kullandı. Artık TOGG arabalarımız trafikte geziyor. Şu an trafikte sayısı az ama 5 yıl sonra sayıları artacaktır. Bu da büyük ve tarihi başarıdır.” Dedi.