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Milletvekili adayı Aydoğar ‘Gençler Kahramanmaraş'ın yönetimine hakim olacak’

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, 14 Mayıs genel seçimleri öncesi seçim çalışması kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Milletvekili adayı Aydoğar ‘Gençler Kahramanmaraş'ın yönetimine hakim olacak’

Milletvekili adayı Aydoğar ‘Gençler Kahramanmaraş'ın yönetimine hakim olacak’

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, 14 Mayıs genel seçimleri öncesi seçim çalışması kapsamında gençlerle bir araya geldi.

05 Mayıs 2023 Cuma 14:31

Esnaf ziyaretleri kapsamında Mahalle aralarında parklarda gençlerle bir araya gelen Milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, seçim süreciyle ilgili gençlere partisinin misyonu, Millet ittifakının ve emellerini, partisinin ve Cumhur ittifakının çalışmalarını anlatarak bir oy Erdoğan'a bir oy Aydoğar'a diyerek gençlerden oy talebinde bulundu. Gençler gelecegimizdir diyen Milletvekili Adayı Aydoğar Gençlerle sohbet ederek, 'İnsanlarımız depremden dolayı malumunuz zor bir süreç yaşıyor. Bizler bu süreçte Parti teşkilatı olarak kapı kapı dolaşıyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerle bir araya geliyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz. Seçim sürecini ve oy kullanma işlemini anlatıyor ve Cumhur ittifakına ve Yeniden Refah Partisine oy istiyoruz. Genç bir Milletvekili Adayı olarak geleceğimizin yöneticileri gençlerimizi çok önemsiyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan bey günümüz siyasetindeki en genç genel başkanı. Bizler onun talimatları doğrultusunda İnsanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Daha çok depremzede kardeşlerimizle görüşüp propaganda sürecini bu şekilde yürütüyoruz. İnsanlarımızın heyecanını görünce bizde bundan olumlu olarak etkileniyoruz. Bu bizim heyecanımızı da motivasyonumuzu da arttırıyor” ifadelerine yer verdi.

“Sokaktaki vatandaşlarımızın inancı tam, biz bu işi 14 Mayıs’ta taçlandıracağız diyen Aydoğar, "İnsanlarımız bu seçimi çok önemsiyor. Bütün vatandaşlarımız her şeyin farkında. Bizim çalışmalarımızdan daha fazla gönüllü olarak vatandaşlarımız çalışıyor. Çünkü devletini, milletini ve Cumhurbaşkanını seviyorlar. Biz bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Partimize ve şahsıma olan ilgi bizi mutlu ediyor. Bizler daha önce yaptığımız gibi son güne kadar teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Adayı Aydoğar ‘Gençler Kahramanmaraşın Yönetimine Hakim Olacak’
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