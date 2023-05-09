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Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”

Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Vatandaşların Yedi Düvele gerekli cevabı 14 Mayıs tarihinde sandıkta vereceğini kaydetti.

Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”

Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”

Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Vatandaşların Yedi Düvele gerekli cevabı 14 Mayıs tarihinde sandıkta vereceğini kaydetti.

09 Mayıs 2023 Salı 18:47

AK Parti Kahramanmaraş 28’inci dönem Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici,Küçük Sanayi sitesi 4. Sokak’taki esnafları ziyaret etti. Debgici, Esnaflara Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın vermiş olduğu müjdeleri bir kez daha açıkladı.

“MİTİNGLER 85 MİLYON VATANDAŞIN TÜM DÜNYA’YA CEVABIDIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yapmış olduğu mitingleri değerlendiren Milletvekili Adayı Debgici,“Vatandaşımız Ak Parti kurulduğu günden bugüne ülkesine hizmet eden Cumhurbaşkanını en güzel şekilde takip ediyor. Tabiki bunun cevabını mitinglerde yedi düvele cevabını veriyor. 21 yıldır gece gündüz demeden milletine hizmet eden Türkiye’yi daha ileriye hizmet etme gayreti olan daha ileriye taşıyan denizde havada karada muzaffer kılmaya gayret gösteren Uzay’a yerli ve milli uydusunu gönderen Türkiye Cumhuriyetinin liderine 85 milyon vatandaşlarımızın verdiği cevaptır mitingler.İnşallah 14 Mayıs tarihinde tüm hemşehrimiz sandıkları patlatacaklar. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceklerdir. Bu bilinçle bizlerde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim o mitinglere katılan tüm Dünya’ya ders veren ve içerideki muhaliflere ders veren hemşehrilerimize en kalbi duygularımı iletiyorum”dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR”

14 Mayıs genel seçimleri öncesi son gözlemlerini de paylaşan Ömer Oruç Bilal Debgici,“Şehrimizin her noktasına teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımızla birlikte şehrimizi karış karış arşınlıyoruz. Sıkılmadık el çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmamaya gayret ediyoruz. Hamdolsun yıkıcı bir felaketten sonra şehrimiz ayağa kalkıp daha güzel günlere gitmek için beraberce bir gayret gösteriyor. Gittiğimiz yelerde büyük bir özveriyle karşılaşıyoruz. Allah’ın izniyle 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş en güzel şekilde yine destekleyecektir. Elbette ki bir takım eksiklikler var. Vatandaşlarımızın bize onları iletiyorlar. Bizlerde bu sorunların çözümü konusunda adımlar atıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise biz bunların takipçisi olacağız. Eksiklerimizi vatandaşlarımızın taleplerini hızlıca yerine getirip şehrimiz yeniden ayağa kaldıracağız”ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Adayı Debgici“Vatandaşlarımız Yedi Düvele Gerekli Cevabı 14 Mayıs’ta Verecektir”
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