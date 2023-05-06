Milletvekili adayı Şahin, “Babacan’ı dışarıdan izleyen Avrupa Birliği temsilcisi zanneder”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, özel bir haber sitesinin canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın profil fotoğrafını değiştirmesi üzerine biz seçime mi gidiyoruz, savaşa mı? diye açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yorumunu eleştiren Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, “Keşke bu açıklama Kandilli'den veya HDP’ten gelseydi yüreğim yanmazdı” dedi.Şahin, “Uzun süre AK Parti içerisinde yer alacaksınız, 30’lu yaşlarda getirip siz koltuğa oturtacak. Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri, Ekonomi Bakanı ve Milletvekili olacaksınız. Ülkenin geleceği ile ilgili her şeye sahip olacaksınız. Siz iktidar alternatifi olmak için bir bloğun içinde yer alacaksınız. Ama Suriye’de Amerika’nın desteklediği bir terör kuşağının oluşturmak istendiğini görmeyeceksiniz öyle mi? iki çift söz söylemeyeceksiniz. Siz Ali Babacan’ın devlet tecrübesine dayanarak, bunun göz önünde olmasına rağmen Suriye’de PKK yapılanmasıyla ilgili ağzından iki çift söz duydunuz mu? Bu yüzden söylüyorum, keşke bu söz Kandilli'den veya HDP’ten gelseydi şaşmazdım. Siz hiç Ali Babacan’dan Karabağ savaşı, Azerbaycan ve Türkiye arasında arasında ki kardeşlik desteği ile ilgili iki çift söz duyabildiniz mi? Ali Babacan kayıptı o zamanlar. Aynen 15 Temmuz darbesinde olduğu gibi. Biz Doğu Akdeniz de haklarımızı korumaya çalışırken, Türkiye’nin haklarıyla ilgili Dış işleri Bakanlığı yapan Ali Babacan’dan bir çift söz duydunuz mu? Ali Babacan’ı dışardan izleyen Türkiye temsilcisi değil de Avrupa Birliği temsilcisi zanneder. Ben siyasetten Babacan stili diye bir yazı yazdım. Siyasette Babacan stili şöyle açıklayayım; düşünsenize siyasette önemli bir kişisiniz AK Partinin içindesiniz gündür AK Partililerinin içinde oturuyorsunuz kendi lideriniz Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı yapmak için imza topluyorsunuz ilk 3 imzanın içinden biri de Ali Babacan’ın. Hava kararmaya başladığı zaman karşı tarafa geçiyorsunuz ve bu defa imza verdiğiniz adama karşı başkasının Cumhurbaşkanlığı için uğraşıyorsunuz.Ali Babacan dedi ki, bakmayın ben orda görünüyorken Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ittifakın göbeğindeydim dedi. Ali Babacan stili budur. Türkiye’de 3 tane ithal siyasetçi saysanız başında Ali Babacan gelir” şeklinde konuştu.

“OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA HAZIRIM”

Kahramanmaraş hakkını savunmak için diğer partilerle de omuz omuza çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Şahin, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç’u iyi tanıtım. Kahramanmaraş’ta ki siyasetçilerin birbiriyle görüşmesini konuşmasını doğru bulurum. Kahramanmaraş’ın hakkı hukuku korunması gerektiğinde hangi partiden Milletvekili meclise giderse gitsin ben omuz omuza çalışırım. Ali Öztunç benim burada rakibim ama Ankara’da Kahramanmaraş’ın haklarından ortak korunması gerektiğinde birlikte ederim. Ama Öztunç’a şunu söylemek istiyorum. Ben Kahramanmaraş’ta doğdum, büyüdüm ve yaşadım. Ali Öztunç’la benim Kahramanmaraşlılığımı kıyaslarsanız Öztunç İrlandalı kalır. Yani Kahramanmaraş’a yabancı kalır. Mehmet Şahin olarak Kahramanmaraş’ı detaylı bir şekilde biliyorum, Öztunç’tan daha iyi bilirim. Her partinin 8 adayı var. AK Parti’nin her Milletvekillilerin üzerinde inceleme yapılıyor. Ama CHP’nin listesinde bir iki kişi dışında sahada kimse tanımıyor. Saha da Öztunç’un ve CHP 2. Sıra adayın ismini duyuyorum. Saha ve sosyal medya arasında çok büyük fark var. Farkı biliyordum ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Sahaya çıktığımız zaman niye AK Parti 21 yıldır iktidarda, niye halkın teveccühünü kazanıyor bu süreçte daha iyi anladım. Bu bizim önümüzde ki 14 Mayıs akşamında iktidarımızın süreceği anlamına geliyor.”