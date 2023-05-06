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Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal, “Bizler çalışmalarımızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyoruz. Halkımız bizlere güvensinler biz bu işi Allah’ın izniyle 14 Mayıs günü yeniden başaracağız” dedi.

Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”

Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal, “Bizler çalışmalarımızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyoruz. Halkımız bizlere güvensinler biz bu işi Allah’ın izniyle 14 Mayıs günü yeniden başaracağız” dedi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 23:36

Milletvekili Adayı Tuba Köksal, Onikişubat ilçesi Mağaralı mahallesinde partisinin düzenlemiş olduğu mahalle programına katıldı.

“CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK TEVECCÜH VAR!”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Tuba Köksal,“En uzak mezralara kadar gittiğimiz köylerde dahi biz bunları görüyoruz. Kahramanmaraş’ımızın kadınları gerçekten feraset sahibi ve çok bilgililer. Vatandaşlarımız kararını vermiş. Allah’ın izniyle 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanımıza olan teveccühle bu işi çok güzel olacak”dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK BİR GAYRET VE ÖZVERİYLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye olan teveccüh’ü boşa çıkartmayacaklarına dikkat çeken Milletvekili Adayı Köksal, “Son günlerde hem mahalle toplantılarımızı hem esnaf ziyaretimizi birlikte yürütüyoruz. Gittiğimiz mahallelerde önce esnafımızı ziyaret ediyoruz. Onara hal hatır soruyoruz. Hem bu deprem sürecinde bir ihtiyacınız var mı, diye soruyoruz. Varsa taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ama bizi genelde çay içmeye davet ediyorlar. Mahalle toplantılarımız çok iyi geçiyor. 6 Şubat tarihinde şehrimizde büyük acılar yaşandı. Acılarımızın hafiflemesi ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında adımlar atıyoruz. Yavaş yavaş depremin yaraları sarılmaya başladığında şehrimiz eski günlerine döndüğünde hepimiz daha huzurlu olacağız. Bizler çalışmalarımızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyoruz. Halkımız bizlere güvensinler biz bu işi Allah’ın izniyle başaracağız”diye konuştu.

Mahalle ziyareti programında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal’a AK Parti Onikişubat ilçe Başkanı Mücahit Kara ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Son Güncelleme: 07.05.2023 00:01
Anahtar Kelimeler:
“Kahramanmaraş Kararını Vermiş”Milletvekili Adayı Tuba Köksal
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