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Milletvekili Karatutlu, Kahramanmaraş’taki sağlık krizini gündeme getirdi!

“Deprem bölgesinin tek tıp doktoru milletvekili olarak 40 gündür Sağlık Bakanı Koca’dan randevu alamadım”

Milletvekili Karatutlu, Kahramanmaraş’taki sağlık krizini gündeme getirdi!

Milletvekili Karatutlu, Kahramanmaraş’taki sağlık krizini gündeme getirdi!

“Deprem bölgesinin tek tıp doktoru milletvekili olarak 40 gündür Sağlık Bakanı Koca’dan randevu alamadım”

12 Eylül 2023 Salı 09:53

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşların uzun yıllardır sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısı ile gündeme getirdi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 17. şehri olan Kahramanmaraş’ta yapılan sağlık yatırımlarının yetersiz kalması nedeniyle ilk olarak 2005-2006 yıllarında hastane ihtiyacının doğduğunu belirten Karatutlu, bu yıllarda inşa edilen Necip Fazıl Hastanesi’nin, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın uyarılarına rağmen tam fay hattının bulunduğu bölge üzerine yapıldığını ve bu hastanenin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak faaliyet gösteremediğini, Kahramanmaraş’taki iki özel hastanenin de benzer kaderi yaşadığını hatırlattı.

‘Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ı cezalandırır bir şekilde davranmaktadır’

Kahramanmaraş’taki sağlık sisteminin, Türkiye’nin çok gerisinde olduğunu vurgulayan Karadutlu, “İnsanlarımız Yörük Selim Hastanesi’nde üst üste istifli bir şekilde poliklinik hizmetleri, ameliyat hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri almaya çalışmaktadır. Bu konuyla ilgili sorumlu Sağlık Bakanı’nın maalesef Kahramanmaraş’a karşı bir husumet içinde olduğunu düşünüyorum zira dört aydır Kahramanmaraş’ta Sağlık Müdürü istifa etmiş, yerine herhangi bir Sağlık Müdürü atanmamıştır. Sağlık Bakanı bir ay önce şehre milletvekillerinin talep ettiği 3-4 isimden birini atanmak yerine maalesef kendi istediği Kahramanmaraşlı olmayan birini sağlık müdürü olarak atamış, şehrin milletvekillerinin tepkisi üzerine aynı gün geri çekmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen yeni bir sağlık müdürü atanmak yerine maalesef şehri cezalandırır bir şekilde davranmaktadır.” ifadelerini kullandı.

‘Deprem bölgesinin tek tıp doktoru milletvekili olarak 40 gündür Sağlık Bakanı Koca’dan randevu alamadım’

Deprem bölgesinin tek tıp doktoru milletvekili olmasına rağmen 40 gündür Sağlık Bakanı Koca’dan randevu alamadığını, sorduğu tıp doktoru AK Partili milletvekillerinin de Koca’dan randevu alamadığını ve Koca’nın yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişilerle görüştüğünü söylediklerini aktaran Karatutlu, “Biz randevuyu bölgenin sağlık sorunlarını konuşmak için istiyoruz, herhangi şahsi bir talebimiz yoktur fakat Sağlık Bakanı nedense gerek şehrin milletvekillerine gerekse bir meslektaşına karşı duyarsız davranmaktadır” dedi.

Karatutlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

‘Sağlık Bakanı bölgedeki sağlık sorunlarını yerinden dinlemelidir’

Bize Kahramanmaraş’ta 1040 yataklı olarak bilinen şehir hastanesinin var varlığından söz ediyorlar halbuki Kahramanmaraş’ta 400 yataklı Yörük Selim Hastanesi, 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi ve 250 yataklı kadın doğum hastanesinin birleşmesinden kaynaklı 1000 yataklı hastane vardır. Bu hastaneler toplama hastaneleridir ve şehir hastanesi değildir. Kahramanmaraş’ın sağlık sorunlarının derhal çözülmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanı derhal bölgeye hareket ederek bölgedeki sağlık sorunlarını yerinden dinlemelidir.

‘Bölgeye atanan doktorların sorunları hat safhadadır’

“Kahramanmaraş’taki sadece halkın sağlık sorunlarıyla eziyeti yoktur, bölgeye atanan doktorların barınma sorunları, bölgeyi atanan doktorların ilçe ilçe rotasyonları ile gezdirilmeleri, eksik personeli hat safhadadır. Biz Kahramanmaraşlılar olarak sağlık sorunlarımızın bir an önce çözülmesini talep ediyoruz.”

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Milletvekili KaratutluKahramanmaraş’taki Sağlık Krizini Gündeme Getirdi!
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