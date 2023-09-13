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Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor!

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor.

13 Eylül 2023 Çarşamba 09:25

“Umudumsun Öğretmenim” projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Hüseyin Mart şunları söyledi;

“İlçemize yeni atanan öğretmenlerin moral ve motivasyonunu güçlendirmek, depremden sonra ilimizdeki yaşam şartlarına ve iş hayatına uyum sürecini desteklemek, oluşabilecek bir kriz durumuna hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız “Umudumsun Öğretmenim” projesi kapsamında öğretmenlerimizle bir araya geldik.

Programda bizleri yalnız bırakmayan Dulkadiroğlu Kaymakamımız Dr. Fatih ÇELİKKAYA, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf KAHRAMAN ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Seydihan KÜÇÜKDAĞLI’ya teşekkür ediyorum.”

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Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Martöğretmenlerle Buluşmaya Devam Ediyor!
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