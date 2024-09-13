MT Gelecek Sigorta, Sigorta Sektörüne Yenilikçi Bir Yaklaşım Getirdi!

MT Gelecek Sigorta, sigortacılıkta geleceği bugünden şekillendiren yaklaşımıyla, hem Kahramanmaraş'taki Onikişubat merkez ofisinden hem de Türkiye çapında açacağı yeni şubeler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor. Modern teknolojilerden ve yenilikçi stratejilerden faydalanan şirket, müşterilerine güvenilir ve kapsamlı sigorta çözümleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyor.

Mercimek’in vizyonu, hem sektördeki yenilikleri takip etmek hem de güvenilir hizmet sunarak müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzerine kurulu. Kahramanmaraş ve çevresine katkı sağlamayı hedefleyen MT Gelecek Sigorta, bölge ve ülke ekonomisine de olumlu etkiler sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni sigorta şirketi, müşterilerine sunduğu güven, kalite ve yenilikçi çözümlerle dikkat çekiyor. Kahramanmaraş’ta açılan merkez ofis ile faaliyetlerine başlayan MT Gelecek Sigorta, Türkiye’nin dört bir yanında şubeler açarak sektörde güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor.

MT Gelecek Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. "Sigortacılıkta Güvenin Yeni Adresi"

Yirmiikigün Mah. 91056 Sok. D Blok Altı 8/E, Onikişubat, Kahramanmaraş

Tel: 0 533 070 8157 / 0 533 070 8154

E-posta: [email protected]

Web: mtgeleceksigorta.com