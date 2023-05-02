Muhammed Aydoğar ‘Biz bu şehrin sorunlarını biliyoruz’

Vatandaşın sempati ve güler yüzü ile karşılaşan Aydoğar, 14 Mayıs'ta kendisini mecliste gönderdikleri takdirde Çağlayancerit’in yol sorununu ve depremden kaynaklanan bazı sorunları çözeceğine dair söz verdi.

Çağlayancerit ilçesinde vatandaşlarla buluşarak esnaf ziyareti yapan Yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı Muhammet Aydoğar, “Bugün seçim çalışmaları için cevizi ile meşhur güzide ilçemiz Çağlayancerit’teyiz.

Bu vesileyle burada yaşayan Çağlayancerit’te ikamet eden depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendi çalışmalarımız ve genel başkanımızın açıklamalarından bahsediyoruz. Seçimde cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Bey’e milletvekilliğinde ise Yeniden Refah Partisi'ne oy istiyoruz. Elhamdülillah Çağlayancerit’li kardeşlerimiz seçmenlerimiz bizleri bağrına bastı ve bizde bir Erbakan kokusu olması sebebiyle ve Erbakan hocamızın yıllardır bıraktığı miras ve sempatiden dolayı bizlere yardımcı ve destekçi olacaklarını söylediler. Çağlayancerit ilçemizin en büyük problemi yol, İnşallah meclise girdiğimizde Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz bizlere teveccüh gösterip bizleri meclise gönderdiği takdirde Çağlayancerit ilçesinin yol problemi ile de birebir ilgileneceğiz. Allah'a emanet olun” dedi.

Yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, Çağlayancerit'te yapmış olduğu esnaf ziyaretinin ardından daha sonraki durağı olan Pazarcık ilçesine hareket etti.