Muhammed Aydoğar, “Erdoğan'ın yeni bir Erbakan'a ihtiyacı var”

Esnaf ziyaretleri kapsamında Esnaflarla bir araya gelen Milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, seçim süreciyle ilgili esnafları aydınlatarak ittifak kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1 oy Milletvekili seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisine 1 oy diyerek, "Bu milletin Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Erbakan'a, Erdoğan'ın da yanında yeni bir Erbakan'a ihtiyacı var" dedi.

Köy garajlarında Cumhur ittifakının çalışmalarını anlatarak bir oy Erdoğan'a bir oy Aydoğar'a diyerek Cumhur İttifakına tam destek istedi.

Esnaf şehrin ayakta durmasiındaki can damarıdır diyen Milletvekili Adayı Aydoğar Esnaflarla sohbet ederek, 'İnsanlarımız depremden dolayı malumunuz zor bir süreç yaşıyor. Bizler bu süreçte Parti teşkilatı olarak kapı kapı dolaşıyoruz. Bugün Köy garajlarındaki esnaflarımızı Ziyaret ettik. Onlara seçim süreci ve pazar günü yapılacak olan seçimler için sandığa gitmelerini rica ettik. Halkımız yanlış bilinçlendirilmiş. İttifakta olan Partiler vekil çıkartamazsa oyların boşa gideceği algısı oluşturulmuş, lakin böyle bir durum yok. Öyle bir durumda Oylar ittifaktaki öncü partiye gider. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş'ta vekil çikartamazsa oylar direk Ak partisine geçer biz halkımıza bunu anlatıyoruz. Biz bir oy Erdoğan'a bir oy Aydoğar'a diyerek yola çıktık. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş'ta iyi bir ivme kazandı. Bizlerde davamızın peşinden gidiyoruz. Esnaflarımızın taleplerini dinliyoruz. Seçim sürecini ve oy kullanma işlemini anlatıyor ve Cumhur ittifakına ve Yeniden Refah Partisine oy istiyoruz. Genç bir Milletvekili Adayı olarak Esnaflarımızın düşüncelerini önemsiyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan bey günümüz siyasetindeki en genç genel başkanı. Bizler onun talimatları doğrultusunda İnsanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim heyecanımızı da motivasyonumuzu da arttırıyor. Her gün sahadayız ve Partimize ve şahsıma olan ilgi bizi mutlu ediyor. Bizler daha önce yaptığımız gibi son güne kadar teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız” diye konuştu.