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Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
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Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un muhtelif mahallerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardını artırmaya devam ediyor. Çalışmalar mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından da büyük beğeniyle karşılandı.

Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür

Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un muhtelif mahallerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardını artırmaya devam ediyor. Çalışmalar mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından da büyük beğeniyle karşılandı.

07 Ekim 2022 Cuma 17:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde muhtelif mahallelerde asfalt, yama ve kilit parke uygulamaları gerçekleştiriyor. Korkmaz Mahallesi’nde ve Küçükçamurlu Mahallesi’ne bağlı Büyükkutu mevkiinde kilit parke uygulamaları büyük bir hızla sürüyor. Çalışmalarla her iki bölgeye de 5 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan Ericek – Tombak Grup Yolu’nun 3,5 kilometrelik kısmında da ekipler genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla grup yolunun genişliği 3,5 metreden 7 metreye çıkarılacak.

Mahalle Yollarımız Büyükşehir’le Yenileniyor

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Ericek Mahalle Muhtarı Mehmet Gül, “Mahallemize ulaşım sağlayan yollarımız Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Başta Hayrettin Güngör Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Korkmaz Mahalle Muhtarı Orhan Ünsal ise, kilit parke uygulamalarıyla mahalle yollarının yenilendiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mahallemizin Ulaşım Standardı Artırıldı

Küçükçamurlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen sathi kaplama ve kilit parke uygulamalarıyla mahallenin ulaşım standardının artırıldığını belirten muhtar Remzi Vayvay, “Mahallemizin yolları sathi kaplama ve kilit parke uygulamalarıyla yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Muhtarlardan Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi’nin Göksun’un Yeşilköy, Kınıkkoz ve Büyükçamurlu mahallelerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmaları da mahalle sakinleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Yeşilköy Mahalle Muhtarı Dursun Aksu, Kınıkkoz Mahalle Muhtarı Hasan Gürbüz ve Büyükçamurlu Mahalle Muhtarı Dinçer Ağdeniz de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti.

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Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
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