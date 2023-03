MÜSİAD UK Depremzedeler İçin Tek Yürek Oldu

UK deki İşinsanları Liderleri, Radisson Blu Edwardian New Providence Wharf Hotel’de buluşarak tek yürek oldu. “Deprem felaketinin ardından MUSİAD olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz” mesajı verildi.

18 Mart Cumartesi günü Radisson Blu Edwardian New Providence Wharf Hotel’de düzenlenen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşik Krallık nezdinde Büyükelçi His Excellency Koray ERTAŞ, Azerbaycan’ın Büyükelçisi His Excellency Elın SULEYMANOV, KKTC Büyükelçisi Her Excellency Çimen KESKİN, Bangladesh Büyükelçisi Her Excellency Saıda MunaTASNEEM Kuba Büyükelçisi Her Excellency Barbara Montalvo ALVAREZ Venezuela Büyükelçisi Her Excellency Rocıo MANEİRO , Sudan Büyükelçisi Temsilcisi Mayang Lul Kuon BİEM ve Laos Büyükelçisi temsilci, Enfield Belediye (Meclis Üyesi), İngiltere Müslüman Konseyi Başkanı Zara Mohammed, Ayesha Qureshi MBE, Chingford Green Ward Belediye Meclis Üyesi Şazimet Imre Palta, Alderman of the City of London Mr Kawsar Zaman, Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün, Khaled Moyeed, Hüseyin Özer, Lutfur Rahman’ın MUSİAD UK yönetim kurulu üyeleri, iş insanı topluluğu sivil toplum örgütleri ve basın mensupları katılım gösterdi.

Açılış töreni, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve Ahmed Süheyl Bingöl’ün Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı.

MUSIAD UK 2023 tanıtım filmi gösteriminin ardından, açılış konuşmasını gerçekleştiren MUSIAD UK Başkanı Murat Bingöl, “Hepinizin çok yakından takip ettiği üzere maalesef Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde ikinci bir depremle felaketi yaşadı.

10 ili etkileyen bu depremler sonrasında acı haberler peş peşe geldi. Depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybederken 77.718 kişi yaralandı bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Allah bir daha bizlere böyle bir acı yaşatmasın, Türkiye’yi ve dünyayı afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

