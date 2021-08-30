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Mutfak Müzesi’ne Yabancı Turistlerden Büyük İlgi

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edilerek turizmin hizmetine sunulan Kahramanmaraş Mutfak Araştırmaları Merkezi (Mutfak Müzesi) yabancı turistlerinde ilgisini çekti. Kahramanmaraş’a gelen Japon turistler, mutfak müzesine olan hayranlıklarını dile getirdi.

Mutfak Müzesi’ne Yabancı Turistlerden Büyük İlgi

Mutfak Müzesi’ne Yabancı Turistlerden Büyük İlgi

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edilerek turizmin hizmetine sunulan Kahramanmaraş Mutfak Araştırmaları Merkezi (Mutfak Müzesi) yabancı turistlerinde ilgisini çekti. Kahramanmaraş’a gelen Japon turistler, mutfak müzesine olan hayranlıklarını dile getirdi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:58
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın Kahramanmaraş turizmine kazandırdığı Mutfak Müzesi, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine maruz kalan Mutfak Müzesi, 30 Ağustos’ta da kapılarını misafirlerine açtı.
Kahramanmaraş’ı ziyaret eden yabancı turistlerde Mutfak Müzesi’ni ziyaret ederek Kahramanmaraş’ın mutfak kültürüne dair bilgiler aldı.
Japonya’dan geldiği öğrenilen yabancı turistler, Kahramanmaraş’a olan hayranlıklarını dile getirdi. Şehrin birçok kültürel zenginliğe sahip olduklarını aktaran Japon turistler, Mutfak Müzesi’nin çok güzel bir eser olduğunu dile getirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayan Mutfak Müzemizin yoğun ziyaret alması bizleri de son derece memnun etmektedir. Özellikle yabancı turistlerin burayı ziyaret etmesi bizlerin amacına ulaştığını göstermektedir. Şehrimizin turizm alt yapısı olacak bu eserlerin sayısını artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Mutfak Müzesi ve çevresi bu bakımdan çok zengin bir hale gelecek. Bu noktada sokak iyileştirme ve cephe yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ben şehrimize gelen tüm ziyaretçilerimize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Kahramanmaraş’ın tüm zenginliklerini görmeleri adına tüm vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum.”

Son Güncelleme: 30.08.2021 19:46
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Mutfak Müzesi’ne Yabancı Turistlerden Büyük İlgi
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