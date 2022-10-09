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Necati Okay, ‘Dulkadiroğlu’nun Değerlerini Ortaya Çıkarıyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2’incisi düzenlenen Masere Günleri Festivalinin açılışında konuşarak, “İlçemizin tarihini, kültürünü ve tüm değerlerini ortaya çıkarma adına gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Necati Okay, ‘Dulkadiroğlu’nun Değerlerini Ortaya Çıkarıyoruz’

Necati Okay, ‘Dulkadiroğlu’nun Değerlerini Ortaya Çıkarıyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2’incisi düzenlenen Masere Günleri Festivalinin açılışında konuşarak, “İlçemizin tarihini, kültürünü ve tüm değerlerini ortaya çıkarma adına gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

09 Ekim 2022 Pazar 11:58

Bertiz Kültür ve Eğitim Vakfı ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Masere Günleri, Kahramanmaraşlı vatandaşların yoğun ilgisiyle 15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Masere Günleri’nde, katılımcılara hapsa ve üzüm ikram edildi. Dulkadiroğlu Belediyesi’da vatandaşlara çorba ve su ikramında bulundu.

Programın açılış töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları çalışmalarla kültürel değerlere sahip çıktıklarına vurgu yaptı.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Büyük bir zenginlik olarak gördüğümüz tarihi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarma adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi konak restorasyonları ve bu konaklara verdiğimiz muhtevadır. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, tarihi ve kültürel değerlerimize hizmet eden en önemli yapılar olmuştur. Mutfak Müzesi’nde geleneksel lezzetler ve Kahramanmaraş mutfağı ile ilgili etkinlikler yapılırken, Dulkadiroğlu Konağı’nda çok çeşitli kültürel kurslar icra edilmektedir. Bunun yanı sıra ilçemizin önemli bir zenginliği olan doğal şıra ürünlerinin de ön plana çıkması adına birçok çalışma yaptık ve yapılan tüm çalışmaları kayıtsız şartsız destekledik. Bugün burada 2.’sini icra ettiğimiz Masere Günleri de bu desteklerimiz arasındadır. Şıra ürünlerinin tanıtıldığı, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yöntemlerin büyük bir özveriyle anlatıldığı Masere Günleri’ni önemsiyoruz. Burada ortaya konan emek ve çaba, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere taşınması adına son derece önemlidir. Şıra ürünleri denildiği zaman akla gelen ilk bölgemiz hiç şüphesiz ki Bertiz’dir.”

BERTİZ ÜRÜNLERİNİN ÜNÜ SINIRLARIMIZI AŞTI

“Ünü sınırlarımızı aşmış olan kabarcık üzümüyle adını duyuran Bertiz, üzümden elde ettiği ürünlerle de ön plana çıkmaktadır. Bizler de ortaya koyduğumuz proje ve faaliyetlerde tüm bu ürünlerin ve Bertiz’in tanıtımını yaparak değerine değer katıyoruz. Bugün burada ortaya konulan emek ve çaba da bunun bir yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emek ve çabalarından dolayı Bertiz Kültür ve Eğitim Vakfı başkanı, yönetimi ve kıymetli üyelerine çok teşekkür ediyorum.”
Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynel Abidin Boz’da desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.
Açılışa TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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NECATİ OKAY‘Dulkadiroğlu’nun Değerlerini Ortaya Çıkarıyoruz’
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