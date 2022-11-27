Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta Okurlarla Buluştu

Okurların büyük ilgi gösterdiği söyleşide; dergicilik ve sosyal medya, okuma alışkanlığı ve dergi okuyuculuğu gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Murat, Yazı İşleri Şefi Kübra Kuruali Yaşar, Dijital Medya Editörü Burak Manav, Editör Aleyna Ayan ve Merve Akbaş’ın katılımıyla ‘Nihayet Dergi Okur Buluşması’ adlı söyleşi etkinliği düzenledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen söyleşide konuşmacılar; dergicilik, yazın hayatı, dergicilik ve sosyal medya, okuma alışkanlığı ve dergi okuyuculuğu gibi pek çok konuyu farklı açılardan ele aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı. Edebiyatseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nihayet Dergisi’nin usta kalemlerine teşekkür etti.

Genç Yazarlara Fırsat Tanıyoruz

Söyleşi etkinliğinde konuşan Nihayet Dergisi Yazı İşleri Şefi Kübra Kuruali Yaşar, “Dergimizde editörlerimizin eserlerinin yanı sıra dışarıdan bizlere gönderilen yazılara da yer verebiliyoruz. Bizlere mail adresleri üzerinden gönderilen yazıları inceliyor, yazarıyla birlikte yaptığımız konuşmalar neticesinde dergimize uygun bir formata getirerek yeni sayılarımızda yer veriyoruz. Bu noktada ilk yazısı bizim dergimizde yayınlanan çok sayıda genç yazar vardır” ifadelerini kullandı.

Dergi ve Sosyal Medya

Nihayet Dergisi Dijital Medya Editörü Burak Manav, “Nihayet, spor ve magazin dergileri gibi sınırları çok net belli olan bir dergi değil. Nihayet, aslında soru soran bir dergi. Yani kafasında bir cevabı olan ve o cevaba ulaşmak için çıkarılan bir dergi değil. Bu yüzden okurların Nihayet’i kendilerine çok yakın gördüğünü düşünüyorum. Çünkü hiçbirimiz hayatta kesin cevaplara sahip değiliz, hepimiz dünyayı anlamaya ve algılamaya çalışıyoruz. Sosyal medyada da dergimize çok büyük teveccüh var. Dergi okuruyla sosyal medyayı takip eden kitle birebir aynı değil. Dergide çok rağbet gören bölümler sosyal medyada aynı karşılığı bulamayabiliyor. Bunun tam tersi de mümkün” diye konuştu.