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Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
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Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 296 aileye ev sahipliği yapacak Nurhak Konteyner Kent’te asfalt imalatına başladı. Geçici barınma merkezine toplamda 15 bin metrekare sıcak asfalt kazandırılacak.

Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor

Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 296 aileye ev sahipliği yapacak Nurhak Konteyner Kent’te asfalt imalatına başladı. Geçici barınma merkezine toplamda 15 bin metrekare sıcak asfalt kazandırılacak.

30 Mayıs 2023 Salı 09:26

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe, ilaçlamaya tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde de alt ve üstyapı imalatlarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma yürütülen adreslerden birisi de 296 aileye ev sahipliği yapacak Nurhak Konteyner Kent oldu. Altyapı ve zemin hazırlıkları tamamlanan geçici barınma merkezinde asfalt imalatına başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgeye toplamda 15 bin metrekare sıcak asfalt kazandırılacak. Üstyapı imalatlarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Nurhak Konteyner Kent depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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Nurhak Konteyner Kent’te Alt Ve Üstyapı Sürüyor
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