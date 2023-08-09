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O Milli Eğitim Müdürü'nden yeni atanan öğretmenlere ve onların ailelerine mesaj!

8 Mayıs tarihinde 45 bin öğretmen atamasının sonuçları açıklanmıştı. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren göreve başlatılmayı bekliyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilçeye atanan öğretmenlere seslendi.

O Milli Eğitim Müdürü'nden yeni atanan öğretmenlere ve onların ailelerine mesaj!

O Milli Eğitim Müdürü'nden yeni atanan öğretmenlere ve onların ailelerine mesaj!

8 Mayıs tarihinde 45 bin öğretmen atamasının sonuçları açıklanmıştı. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren göreve başlatılmayı bekliyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilçeye atanan öğretmenlere seslendi.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:48

İşte Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart'ın o mesajı:

"Kıymetli öğretmenlerim
Heyecanlısınız biliyorum.
Kafanızda deli sorular var tahmin ediyoruz.
Siz kıymetli meslektaşlarımızın mesleğe ilk adımlarını atarken yalnız olmayacaklarını Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim ailesi ile birlikte olacaklarını bilmenizi istiyorum.
Siz değerli öğretmenlerimizin barınma talebinde bulunanlar ile ilgili hazırliklarımız tamamlandı.
Konteynerlerimiz hazırlandı.
Sizlere telefonla ulaşacaklar teslim almanızı isteyeceklerdir.
Sizler ilk atama olduğunuzu şu an şehir dışında bulunduğunuzu, Kahramanmaraş a geldiğinizde teslim alacağınızı beyan ediniz. (Konteyner hakkınız siz gelene kadar bekletilecektir)
Telefon ile ben aranmadım diye telaşlanmayınız. Eğer aradılar ulaşamadılar ise hakkınız saklı kalır. Geldiğinizde konteyneriniz teslim edilir.
Barınma sorunu yaşamamanız için elimizden geleni yapacağız inşallah
Kıymetli arkadaşlarım
Göreve başlama için 1 Eylülde burada olmanız gerekmektedir
Bizler sizleri daha önce belirleyeceğimiz bir tarihte çağırarak hazırlayacağımız pansiyonlarımızda misafir ederek tanışmak şehri tanımanız için görev yerlerinize gitmeden fırsat vermek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.
Sizlerden ricamız bu grubu takip etmeniz herhangi bir telaşa kapılmamanızdır.
Amacımız sizleri sıkıntısız bir şekilde mesleğe başlatmaktır.
*** Bu mesajım ailelerinize dir.
Kıymetli anneler ve babalar
Göz nuru çocuklarınız önce Allah’a sonra bizlere emanettir.
Gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz.
Bizler gerekirse onları karşılayacak
Pansiyonlarımızda misafir ederek tanışacağız.
Göreve başlama işlemlerini özlük haklarını eksiksiz bir şekilde yaparak gerekli rehberliği yapacağız.
(Barınma için konteyner talep edenler konteynerlarımızın etrafları çevrili, polis ve bekçilerle korunmaktadır. )
Kıymetli öğretmenlerim
Kalan tatilinizi verimli bir şekilde değerlendirmeniz 2023-2024 öğretim yılına hazır olmanız dileğiyle.

Hüseyin MART
Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü"

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O Milli Eğitim Müdüründen Yeni Atanan öğretmenlere Ve Onların Ailelerine Mesaj!
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