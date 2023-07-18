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Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye ı Necati Okay, hicri yılbaşı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “Yeni hicri yılın vatanın bütünlüğü, milletin bekası ve İslam aleminin huzuruna vesile olmasını diliyorum” dedi.

Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı

Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye ı Necati Okay, hicri yılbaşı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “Yeni hicri yılın vatanın bütünlüğü, milletin bekası ve İslam aleminin huzuruna vesile olmasını diliyorum” dedi.

18 Temmuz 2023 Salı 16:48

Muharrem ayı ile başlayan hicri yılbaşı ile ilgili mesajında tüm İslam alemine dua isteyen Başkan Okay, şunları söyledi: “Dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu Yeni Hicri Yıl’ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Ayrıca Muharrem ayı, paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure günü olarak da idrak edilmektedir. Kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Yeni Hicri Yıl’ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”


 

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Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
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