Onikişubat Belediyesi, Gönül Sofrasını Döngele Mahallesi’nde Kurdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından buruk da olsa geleneksel hale getirdiği mahalle iftar programlarını bu yıl da devam ettiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, gönül sofrasını Ramazan ayının 19’uncu gününde Döngele Mahallesi’ne kurdu.

‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla gönüllere dokunan, programların içeriğiyle de 7’den 70’e herkesi mutlu eden Onikişubat Belediyesi, bu zor günleri Ramazan ayının bereketinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla geride bırakmayı hedefliyor.

Programın yapıldığı alana gelen Başkan Mahçiçek,tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

“Bu devlet bütün imkanlarıyla sizlerin yanında”

Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünün depremin yaralarını sarmaya muktedir olduğunu belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, deprem şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, “Döngele Mahallemizin birbirinden güzel, çok değerli insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle beraber soframızı ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız maalesef çok büyük bir afet yaşadı. Belki de dünyada hiç görülmeyen bir depremi yaşadı. Biliyoruz ki mahallemizden şehir merkezinde ikamet eden çok sayıda kardeşimiz vefat etti. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da Cenab-ı Hakk acil şifalar versin. Vefat edenleri geri getirme imkanımız yok maalesef ama yıkılanları Allah’ın yardımıyla yaparız. Bu ülke büyük bir ülke, bu ülke dünyada sözü geçen bir ülke, bu ülke dünyada gündem değiştiren bir ülke. Dolayısıyla endişe etmeyin, yıkılanları yaparız Allah’ın yardımıyla” dedi.

“Sizlerin ulaşımını daha kolay ve çabuk hale getireceğiz”

Mahalle halkının köprü talebine de değinen Başkan Mahçiçek, “Döngele mahallemize istediğiniz köprüyü de inanıyorum ki AK Parti hükümetimiz seçimlerde güven tazeledikten sonra yapacaktır. Sizlerin ulaşımını daha kolay ve çabuk hale getireceğiz. Bizler de bayramdan sonra rutin çalışmalarımıza ve parke döşemelere devam edeceğiz. Buraya bir taziye evi yapmıştık, küçük olduğu için buraya bir temel atmışsınız. Belediye olarak inşaatın geri kalanında da belediye olarak yanınızda olacağız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında çocukların okutulması yönünde anne-babalara telkinde bulunan Başkan Mahçiçek, şu şekilde konuştu, “Lütfen çocuklarımızı okutalım, kız-oğlan ayrımı yapmayalım. Onlar bizim geleceğimiz, okutacağız. Biz zengin çocukları değildik ama okuduk, rızkı Allah taksim ediyor bundan emin olur. Çocuklarımızı okutup, bu ülkeye sahip çıkacağız.”

İftarın ardından çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenirken, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, kukla gösterileri, pamuk şeker ve oyuncak dağıtımıyla çocukların yüzü güldürüldü.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.