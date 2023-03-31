Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

Onikişubat Belediyesi, İftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Birlik ve beraberlik havası içerisinde düzenlediği mahalle iftar programlarıyla ‘Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneklerini sergileyen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Karadere’de vatandaşları bir araya getirdi. Burada konuşan Başkan Mahçiçek, “Seferber olmuş durumdayız, inşallah depremin yaralarını devlet-millet dayanışması ile hep birlikte saracak şehirlerimizi de ayağa kaldıracağız” dedi

Onikişubat Belediyesi, İftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Onikişubat Belediyesi, İftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Birlik ve beraberlik havası içerisinde düzenlediği mahalle iftar programlarıyla ‘Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneklerini sergileyen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Karadere’de vatandaşları bir araya getirdi. Burada konuşan Başkan Mahçiçek, “Seferber olmuş durumdayız, inşallah depremin yaralarını devlet-millet dayanışması ile hep birlikte saracak şehirlerimizi de ayağa kaldıracağız” dedi

31 Mart 2023 Cuma 15:20

Onikişubat ilçesini modern ve model hale getiren yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşerileri ile biraya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını da fırsat bilerek vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Mahçiçek öncülüğünde her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kuran Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 8’inci iftar sofrasını ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Karadere Mahallesi’nde kurdu.

Mahalle halkının sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Mahçiçek, tek tek masaları gezerek, vatandaşlara ‘Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar’ derken, vatandaşlar da Mahçiçek’e, “Hoşgeldiniz başkanım, iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizden” diye dua etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

“Bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Mahçiçek, “Tüm kardeşlerime hayırlı Ramazan’lar diliyorum, hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl da farklı mahallerimizde iftar sofralarındahemşerilerimizle birlikte oluyor, bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz.Senai Demirci hocamız da her gün bizimle farklı bir mahallemize gelerek sohbetlerini gerçekleştiriyor. Ben sözlerimin başında bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız”

Depremde kaybedilen binlerce insan sebebiyle Ramazan ayını buruk bir şekilde idrak ettiklerine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, Türkiye’nin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemine değindi. Yaraları sarmak için seferber olduklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Yaşadığımız deprem felaketlerinden ötürü üzüntülüyüz, çok sayıda insanımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Tüm bunlara rağmen dimdik ayaktayız. Ülke ve millet olarak zor bir süreci yaşıyoruz ama devletimiz büyük, milletimiz de çok güçlü. Türkiye’nin her tarafından Kahramanmaraş’a ve diğer 10 ile yardımlar yağıyor. İşte bu milletin güzelliği burada. Türkiye’nin her tarafından depremzede kardeşlerimize hediyeler veriliyor, yardımlar geliyor. Biz merhamet ve paylaşım toplumu olduğumuzu gösteriyoruz. Başka milletleri imrenecek değil, başka milletlere örnek olacak toplumuz. Biz birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Gideni geri getiremiyoruz ama geride kalan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız. İnşallah depremin yaralarını devlet millet dayanışması ile hep birlikte saracak şehirlerimizi de ayağa kaldıracağız. Bu vesile ile Ramazan’ın kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu yeniden dirilteceğine inancımız tam. Bu güzel iftar sofrasında dua ediyoruz ve diyoruz ki ‘Rabbim böyle afetlerden ülkemizi ve şehrimizi korusun” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı mutlaka okutalım”

Konuşmasının devamına anne-babalara seslenen Başkan Mahçiçek, “Lütfen çocuklarımızı okutalım, kız-oğlan ayrımı yapmayalım. Onlar bizim geleceğimiz, okutacağız. Biz zengin çocukları değildik ama okuduk, rızkı Allah taksim ediyor bundan emin olur. Çocuklarımızı okutup, bu ülkeye sahip çıkacağız. Biz de belediyeler olarak sizlerin hep yanında olacağız. İftarımızı beraber açtık, soframızı paylaştık. Bizlerle beraber oldunuz, soframızı paylaştınız, hepinizden Allaha razı olsun.” Dedi.

İftar programında çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİİftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aday Adayı Kömürcü MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Aday Adayı Kömürcü MHP İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Deprem Bölgesinde Serada Salatalık Hasadı Başladı
Deprem Bölgesinde Serada Salatalık Hasadı Başladı
Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu
Göksun’da Kar Yağışı Etkili Oldu
Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti
Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber