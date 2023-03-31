Onikişubat Belediyesi, İftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Onikişubat ilçesini modern ve model hale getiren yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşerileri ile biraya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını da fırsat bilerek vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Mahçiçek öncülüğünde her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kuran Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 8’inci iftar sofrasını ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Karadere Mahallesi’nde kurdu.

Mahalle halkının sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Mahçiçek, tek tek masaları gezerek, vatandaşlara ‘Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar’ derken, vatandaşlar da Mahçiçek’e, “Hoşgeldiniz başkanım, iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizden” diye dua etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

“Bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Mahçiçek, “Tüm kardeşlerime hayırlı Ramazan’lar diliyorum, hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl da farklı mahallerimizde iftar sofralarındahemşerilerimizle birlikte oluyor, bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz.Senai Demirci hocamız da her gün bizimle farklı bir mahallemize gelerek sohbetlerini gerçekleştiriyor. Ben sözlerimin başında bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız”

Depremde kaybedilen binlerce insan sebebiyle Ramazan ayını buruk bir şekilde idrak ettiklerine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, Türkiye’nin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemine değindi. Yaraları sarmak için seferber olduklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Yaşadığımız deprem felaketlerinden ötürü üzüntülüyüz, çok sayıda insanımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Tüm bunlara rağmen dimdik ayaktayız. Ülke ve millet olarak zor bir süreci yaşıyoruz ama devletimiz büyük, milletimiz de çok güçlü. Türkiye’nin her tarafından Kahramanmaraş’a ve diğer 10 ile yardımlar yağıyor. İşte bu milletin güzelliği burada. Türkiye’nin her tarafından depremzede kardeşlerimize hediyeler veriliyor, yardımlar geliyor. Biz merhamet ve paylaşım toplumu olduğumuzu gösteriyoruz. Başka milletleri imrenecek değil, başka milletlere örnek olacak toplumuz. Biz birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Gideni geri getiremiyoruz ama geride kalan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız. İnşallah depremin yaralarını devlet millet dayanışması ile hep birlikte saracak şehirlerimizi de ayağa kaldıracağız. Bu vesile ile Ramazan’ın kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu yeniden dirilteceğine inancımız tam. Bu güzel iftar sofrasında dua ediyoruz ve diyoruz ki ‘Rabbim böyle afetlerden ülkemizi ve şehrimizi korusun” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı mutlaka okutalım”

Konuşmasının devamına anne-babalara seslenen Başkan Mahçiçek, “Lütfen çocuklarımızı okutalım, kız-oğlan ayrımı yapmayalım. Onlar bizim geleceğimiz, okutacağız. Biz zengin çocukları değildik ama okuduk, rızkı Allah taksim ediyor bundan emin olur. Çocuklarımızı okutup, bu ülkeye sahip çıkacağız. Biz de belediyeler olarak sizlerin hep yanında olacağız. İftarımızı beraber açtık, soframızı paylaştık. Bizlerle beraber oldunuz, soframızı paylaştınız, hepinizden Allaha razı olsun.” Dedi.

İftar programında çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.