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Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemiyle Onikişubat’ta yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettiriyor. Mobil temizlik ekipleri, ‘Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat’ hedefiyle ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğiyle tüm mahalle ve sokaklarda detaylı temizlik yapıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması

Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemiyle Onikişubat’ta yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettiriyor. Mobil temizlik ekipleri, ‘Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat’ hedefiyle ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğiyle tüm mahalle ve sokaklarda detaylı temizlik yapıyor.

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:16

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlattığı geniş kapsamlı temizlik anlayışıyla, ‘Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat’ hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Yaptığı çalışmalarla Onikişubat’ta yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettiren Onikişubat Belediyesi ekipleri, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımı, çöp konteynerlerinin yıkanması ve enkaz hafriyatlarının kaldırılmasının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcıyor.

Belirlenen program kapsamında mahallelerde çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi Mobil Temizlik ekipleri, son olarak ise Abdülhamid Han, Karacaoğlan, Mimar Sinan, İstiklal, Mağaralı, Molla Gürani, Tekerek, Vadi, Yörük Selim ve Hayrullah Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 süpürge ve basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ile 3 büyük damperli kamyon ve 1 küçük kamyondan oluşan toplam 5 mobil ekipten ve 50 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, enkaz hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor. Düzenli olarak yapılan çalışmalarla sokaklarda toz, çöp, kalıntı gibi nedenlerle çevre kirliliği oluşması engelleniyor.

Bunların yanı sıra arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Duyarlı vatandaşlara Onikişubat Belediyesi’nden teşekkür

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevre temizliği konusunda duyarlı hareket eden vatandaşlara ve büyük bir özveriyle çalışan ekiplere teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız EXPO 2023’e ev sahipliği yaparken, doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak çevre temizliği hepimizin sorumluluğunda. Unutmayalım ki, çevre temizliği sadece görsel bir düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da doğrudan etkiler. Temiz bir çevrede yaşamak, kendimizi ve sevdiklerimizi sağlıklı tutmak için en önemli adımlardan biridir. Çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerimize ve Onikişubat Belediyesinin emekçilerine teşekkür ediyoruz.”

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Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması
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