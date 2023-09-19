Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!

Onikişubat Belediyesi’nden kırsal mahallelere eğitim desteği!

91 milyon TL'lik eğitim yatırımıyla tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okula başlayan çocukların çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamıştı. Onikişubat Belediyesi’nin temin ettiği 10 bin çanta, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde sıralarda yer almış ve minik öğrencilerle buluşmuştu.

Onikişubat Belediyesi’nden kırsal mahallelere eğitim desteği!

Onikişubat Belediyesi’nden kırsal mahallelere eğitim desteği!

91 milyon TL'lik eğitim yatırımıyla tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okula başlayan çocukların çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamıştı. Onikişubat Belediyesi’nin temin ettiği 10 bin çanta, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde sıralarda yer almış ve minik öğrencilerle buluşmuştu.

19 Eylül 2023 Salı 14:15

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla bugüne kadar 100 binden fazla çanta ve kırtasiye malzemesini ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşturarak ailelere destek olan Onikişubat Belediyesi, bu yıl da 10 bin öğrenciye, içerisinde 16 çeşit kırtasiye malzemesinin de yer aldığı okul çantası hediye etti.

Okulun ilk günü sıralarda yer alan çantalar, minik öğrencilerle buluşturdu.

Bugün ise kırsal mahallelerde bulunan okulların çantalarını bizzat götürerek elleriyle teslim etmek isteyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Sarıgüzel, Çukurhisar ve Kumarlı Mahallesinde bulunan ilkokulları ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye setlerini hediye ettiler.

Öğrencilerle birebir ilgilenerek oyuncak da dağıtan Onikişubat Belediyesi yetkilileri, “bu projenin hem ailelere bir nebze katkı olsun hem de çocukların okula adım attığı ilk yılda motive olsunlar istiyoruz. Başkanımız Hanefi Mahçiçek, eğitim olarak hiçbir öğrencimizin merkez ve kırsal mahalle arasında bir farkı kalsın istemiyor bu sebeple Başkanımız Hanefi Mahçiçek, kırsal mahallelerde 65 adet Bilgi ve Kültür Evi açmış, 12 halı saha ve yurtlarıyla beraber 7 okulu şehrimize kazandırmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dağıtımların ardından çocuklarla sohbet ederek vakit geçiren Onikişubat yetkilileri, kırsalda bulunan okullara dağıtımlara devam edeceklerini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Ünlüer, ‘Hep birlikte ayağa kalkacağız’
Vali Ünlüer, ‘Hep birlikte ayağa kalkacağız’
Onikişubat Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kursları’na Başvurular Başladı
Onikişubat Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kursları’na Başvurular Başladı
Doğukent’te yıkım firmaları tehlikeye rağmen hurda peşine düştü!
Doğukent’te yıkım firmaları tehlikeye rağmen hurda peşine düştü!
Kahramanmaraş’ta okul isteyen mahalle sakinleri çocuklarını okula göndermiyor!
Kahramanmaraş’ta okul isteyen mahalle sakinleri çocuklarını okula göndermiyor!
TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta ikinci muayene istasyonunu hizmete açtı!
TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta ikinci muayene istasyonunu hizmete açtı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber