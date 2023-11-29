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Osman Okumuş gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Göreve geldiği ilk günden beri ilçede dokunulmadık yürek yapılmadık hizmet bırakmayan türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş gerek ilçe merkezinde, gerekse kırsalda çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Osman Okumuş gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Osman Okumuş gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Göreve geldiği ilk günden beri ilçede dokunulmadık yürek yapılmadık hizmet bırakmayan türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş gerek ilçe merkezinde, gerekse kırsalda çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

29 Kasım 2023 Çarşamba 09:39

İlçenin çehresini değiştiren başkan okumuş, afetzede vatandaşların yaralarının sarılması adına da onlarla bire bir ilgileniyor.
Haftanın ilk gününe Kılılı mahallesindeki Hasankeyf çarşısındaki esnafları ziyaret eden başlayan başkan Osman Okumuş, örnek gösterilen konteyner çarşısındaki esnafa hayırlı işler diledi.

Daha sonra Kılılı Konteyner Kentte kalan vatandaşlarla bir araya gelen başkan okumuş, çocukları da unutmadı.
Türkoğlu Lojistik Merkez Konteyner Kentte de vatandaşları ziyaret eden başkan okumuş, Engelleri kaldırmak için Tamer Yiğit'e akülü araba hediye etti.
Konteyner kentlerin kışa hazırlığı için gerekli çalışmaları yerinde incelediklerini belirten başkan okumuş, bu konuya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

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Osman Okumuş Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor!
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