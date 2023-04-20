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Öztunç, “Bu bayram payımıza acı ve hüzün düştü”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Öztunç, “Bu bayram payımıza acı ve hüzün düştü”

Öztunç, “Bu bayram payımıza acı ve hüzün düştü”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

20 Nisan 2023 Perşembe 20:45

Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, “Bu bayram hayatımızı ve geleceğimizi derinden etkileyen bizi yarım ve eksik bırakan, derin acılar eşliğinde Mübarek Ramazan Bayramına ulaştık. 06 Şubatta bir ömür unutamayacağımız depremleri peş peşe yaşadık. Tarih sayfalarına büyük bir hüznü miras bırakıyoruz. Binlerce insanımız en savunmasız anında hayatının en acı zamanlarını yaşadı. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, hayallerimizi tozuna toprağına aşık olduğumuz memleketimizin enkaz kalıntılarına teslim ettik. Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık ve Ramazan Bayramına eriştik. Bu felakette hayata gözlerini yuman tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza ve geride kalanlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hiç kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Sabır ve hüzünle merhaba dediğimiz Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum”dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2023 21:33
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“Bu Bayram Payımıza Acı Ve Hüzün Düştü”Öztunç
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