Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'dan Depremzedeye: Getirttiğim Çadırda Kalıyorsun, O Zaman Kalma

Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan’a tepki gösterdi. Yılmazcan, vatandaşın; “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın, “Siz neredeydiniz” sorusuna ise Yılmazcan, “Buradayım, ben buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Devlet burada” karşılığını verdi. Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterdi. Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi.

Bir depremzede, “Devlet kurdu bu çadırları, sen mi kurdun? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın” diye konuştu. Yılmazcan, “Ben buradayım amca” karşılığını verdi. Depremzde ise “Biz 70 gündür burada reziliz, rezil” dedi. Yılmazcan, “Bu çadırları kim getirtti? Ben getirttim. Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun” karşılığını verdi.

ANKA'nın aktardığı haberde Yılmazcan, “Devlet burada. İki saat içinde 200 tane çadır kurdu devlet. Ona niye bir şey söylemiyorsunuz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” dedi. Bir başka depremzede ise “Adam olsaydın, karşımıza gelmezdiniz” diye tepki gösterdi.