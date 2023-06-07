Prof. Tuncay, Kahramanmaraş’ta Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesini Anlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 8 Haziran Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın katılımıyla ‘Dayanıklılık ve Dayanışma Kültürünü Nasıl Geliştirebiliriz?’ temalı eğitim semineri gerçekleştirilecek. Büyükşehir’in Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Moderatörlüğünü KSÜ Dr. Öğr. Üyesi Rauf Yanardağ’ın yapacağı etkinlikte Prof. Dr. Tuncay; deprem sonrası şehrin ve toplumun ayağa kaldırılmasını noktasında birlik ve beraberliğin, dayanışmanın önemine dair birbirinden değerli bilgiler aktaracak.