Ramazan Gürbak, “Bu seçim Ak ile Kara’nın seçimi”

Programda konuşan Milletvekili Gürbak,“Bu seçim görüldüğü üzere Ak ile Kara’nın seçimi. Burada hepimize görevler düşüyor. Vatandaşlarımız gerçekten her şeyin farkındalar. Bazı şeyleri biz açıklamadan onlar söylüyor.”dedi

“ İLK GÜNKÜ AŞK İLE ÇALIŞIYORUZ!”

İlk günkü aşk ile saha çalışmalarını yürüttüğüne dikkat çeken Gürbak,“Ben Kahramanmaraş’ta doğdum burada büyüdüm. Okul hayatımı şehrimizde tamamladım. Askerlik dışında bir şehir dışı hayatım olmadı. 2009 yılında doğduğum mahalle olan serintepe mahallesine muhtar seçilmiştim. 29 yaşındaydım ve çok heyecanlıydım. Şimdi ise siyasette de bu heyecan ve ilk günkü aşk ile çalışmalarımızı yürütüyoruz”diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLERE ÇOK ÖNEM VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın gençlere çok önem verdiği belirten Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak şu ifadelere ye verdi: “2023 seçimleri için bu zorlu süreçte liderimizi ve partimizi yalnız bırakamazdım. Burada hepimize görevler düşüyor. Bu seçim görüldüğü üzere Ak ile Kara’nın seçimi. Vatandaşlarımız gerçekten her şeyin farkındalar. Bazı şeyleri biz açıklamadan onlar konuşuyor. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bilinçli, araştıran, sorgulayan bir seçmen kitlesine sahibiz. 14 Mayıs günü geldiğinde bu kadirşinas milletimiz zillet ittifakına gerekli cevabı sandıkta verecektir. Bizler AK Parti olarak gençlerimizi seviyoruz. Onlara değer veriyoruz, cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda gençlere yönelik güzel adımlar atıyor. Gençlerimiz bu zorlu deprem sürecinde sağduyu ile hareket ederek devleti ve şehri için çalışıyorlar. Onların bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyoruz. Yeniden kutlu zaferler yakındır. Hep birlikte mutlu sabahlara uyanacağımız günler yakındır.”

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi. Gençlik buluşması programında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat Gençlik kolları Başkanı Muhammed Furkan Ünaldı’da yer aldı.

Programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.