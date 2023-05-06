Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”

Yapmış olduğu esnaf ziyaretini değerlendiren Gürbak, “Vatandaşlarımıza Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Onlarla hasbıhal ettik. Sorunlarını dinledik. Sorunların hızlı ve yerinde çözümü konusunda vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza ve Ak Partimize teveccüh gösteriyorlar. Liderimize inanıyorlar. İnsanlarımız yaparsa yine Ak Parti yapar düşüncesindeler”dedi.

YERİNDE BİR DÖNÜŞÜM OLACAK!

Sanayi sitesine yapılacak çalışmayı da paylaşan Ramazan Gürbak, “Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak olan ihaleyle birlikte iş yerlerimizi yeniden yerinde inşa edeceğiz. Zarar gören binalarımızı bir program dahilinde yıkacağız. Bu uygulamaya esnaflarımızda sıcak bakıyor”diye konuştu.

İLK OYLAR ERDOĞAN VE AK PARTİ’YE!

Esnaf ziyareti esnasında ilk kez oy kullanacak gençlerle de karşılaşan Milletvekili Adayı Gürbak, onlardan ilk oylarının Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partiye kullanmasının sözünü de aldı.