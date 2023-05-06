Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...

Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı RamazanGürbak, depremde zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Adayı Gürbak, sorunların çözümünün hızlı bir şekilde yapılabilmesi için 14 Mayıs’ı işaret etti.

Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”

Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı RamazanGürbak, depremde zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Adayı Gürbak, sorunların çözümünün hızlı bir şekilde yapılabilmesi için 14 Mayıs’ı işaret etti.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 23:27

Yapmış olduğu esnaf ziyaretini değerlendiren Gürbak, “Vatandaşlarımıza Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Onlarla hasbıhal ettik. Sorunlarını dinledik. Sorunların hızlı ve yerinde çözümü konusunda vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımıza ve Ak Partimize teveccüh gösteriyorlar. Liderimize inanıyorlar. İnsanlarımız yaparsa yine Ak Parti yapar düşüncesindeler”dedi.

YERİNDE BİR DÖNÜŞÜM OLACAK!

Sanayi sitesine yapılacak çalışmayı da paylaşan Ramazan Gürbak, “Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak olan ihaleyle birlikte iş yerlerimizi yeniden yerinde inşa edeceğiz. Zarar gören binalarımızı bir program dahilinde yıkacağız. Bu uygulamaya esnaflarımızda sıcak bakıyor”diye konuştu.

İLK OYLAR ERDOĞAN VE AK PARTİ’YE!

Esnaf ziyareti esnasında ilk kez oy kullanacak gençlerle de karşılaşan Milletvekili Adayı Gürbak, onlardan ilk oylarının Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partiye kullanmasının sözünü de aldı.

Son Güncelleme: 07.05.2023 00:01
Anahtar Kelimeler:
“Küçük Sanayi Sitesi Yeniden Inşa Edilecek”Ramazan Gürbak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”
Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”
Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”
Milletvekili adayı Şahin, “Babacan’ı dışarıdan izleyen Avrupa Birliği temsilcisi zanneder”
Milletvekili adayı Şahin, “Babacan’ı dışarıdan izleyen Avrupa Birliği temsilcisi zanneder”
Aziz Kömürcü, “Elif gibi devletimizin yanında her zaman dimdik durduk”
Aziz Kömürcü, “Elif gibi devletimizin yanında her zaman dimdik durduk”
İl Başkanı Görgel, “Turizm rotasıyla Kahramanmaraş hak ettiği değeri alacak!”
İl Başkanı Görgel, “Turizm rotasıyla Kahramanmaraş hak ettiği değeri alacak!”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber