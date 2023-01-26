Regaip Kandili Kahramanmaraş'ta dualarla idrak edildi!

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Kahramanmaraş genelinde vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol ‘üç aylar'’ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Kahramanmaraş'ta büyük bir huşu ile idrak edildi. Ukkaşe Camiinde namaz sonrası cemaata tatlı ikramında bulunuldu.

Regaip Kandili dolayısıyla emekli il müftüsü Ali Maraşlıgil, Ulu Camiinde namaz sonrası şunları söyledi; “Allah zülcelal hazretlerine hamd ediyoruz bizi salimen bu mübarek geceye ve mübarek aylara ulaştırdığı için. Efendim bu gecenin önemi manevi iklimin başlamış olması, üç ayların başlamış olması, şehrullah Allah'ın ayı olması, tövbelerin kabul edildiği ve duaların reddolunmadığı bir gece olması münasebetiyle bu gece çok önemlidir. bu gece efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hani Katip Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'te buyurduğu gibi, gece gündüz durmayıp istediğim, ne ola ki cemalin görsem dediğim, gel habibim sana aşık olmuşum, cümle halkı sana bende kılmışım dizelerinde ifade edildiği gibi nuri cemalini görmeyi efendimiz Allah’u Teala'dan çok arzu ediyordu. Cenabı hak bu gece de Habibi Ekrem Muhammed Mustafa'yı tecelli efale Mazhar kılmıştır. Allah'ın hilkati, yaratması ve onların uğruna istiğrak etmiştir. Bunun arkasından gel habibim denilip ifade buyurulduğu gibi Miraç gecesinde nuru cemali ile Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'i şereflendirmiştir.”