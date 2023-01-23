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Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin Sahne Aldı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisini Ekinözü Abdurrahim Karakoç Millet Konağı’nda çocuklarla buluşturdu.Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği ve çeşitli danslarla doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı.

Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin Sahne Aldı

Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin Sahne Aldı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisini Ekinözü Abdurrahim Karakoç Millet Konağı’nda çocuklarla buluşturdu.Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği ve çeşitli danslarla doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatili Sosyal Etkinlikleri projesi kapsamında ilçelerde kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Proje kapsamında ilk olarak Göksunlu çocuklar için perdelerini açan ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisi şimdi de Ekinözü Abdurrahim Karakoç Millet Konağı’nda miniklerle buluştu.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin rol aldığı iki seanslık gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği ve çeşitli danslarla doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

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