Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin Sahne Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatili Sosyal Etkinlikleri projesi kapsamında ilçelerde kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Proje kapsamında ilk olarak Göksunlu çocuklar için perdelerini açan ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisi şimdi de Ekinözü Abdurrahim Karakoç Millet Konağı’nda miniklerle buluştu.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin rol aldığı iki seanslık gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği ve çeşitli danslarla doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.