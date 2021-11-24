Şampiyonlar kupayı Kervan’a armağan etti

Kahramanmaraş’ın seçkin ve başarılı 7 erkek 7 kadın kuaförünün içerisinde yer aldığı 14 kişiden oluşan şov takımı Kervanhan’da Şampiyonluğu kutladı.

Ana sponsorlarına kupa takdimi yapan ‘Kahramanmaraş Şov Takımı’ Kaptanı Ahmet Ceyhan, uluslararası güzellik ve sanat festivallerinde bilgi birikimi ve mesleki paylaşımlarla takımların kendilerini geliştirdiğini, dünya genelinde uluslararası platformlarda birçok başarılar sağlandığını söyledi.

Berberler ve kuaförler olarak hem şehri hem de sanatı, mesleği, eğitim ve bilgi gibi paylaşımlı festivallerde fuarlarda değerlendirerek beraberinde Kahramanmaraş’ı da tanıtmak istediklerini ifade eden Ceyhan, “Kahramanmaraş’ta berberler ve kuaförler olarak şehrimizi uluslararası güzellik ve sanat lansmanlarında güzel bir şekilde bireysel değil, takım olarak temsil etmeye gayret göstereceğiz. Bu noktada bizlere tam destek veren Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş’ın ismi duyulsun diye çok çalışacağız”

Kahramanmaraş Şov Takımı Kaptanı Ahmet Ceyhan, açıklamasının devamında ise, “Ülkemizde ve şehirlerimizde uluslararası güzellik ve sanat festivallerinde birbirinden değerli kıymetli meslektaşlarımız, ustalarımız, hocalarımız var. Sağ olsunlar bizlere eğitim bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar. Mesleğimizi dünya genelinde uluslararası platformlarda birçok başarılar sağlanıyor. Bizlerde Kahramanmaraş berberleri ve kuaförleri olarak şehrimizi sanatımız ve mesleğimizi, eğitim ve bilgi gibi paylaşımlı festivallerde fuarlarda şehrimizin ismi duyulsun istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Biz Kahramanmaraş’ın elçisiyiz”

Kahramanmaraş’ın tanıtımında her zaman var olduklarını ifade eden Alpedo- Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kercvancıoğlu’da, “Kentimizdeki berber ve kuaför arkadaşlarımız birtakım kurmuşlar. Takım olarak ta uluslararası arenalarda şehrimizi temsil edecekler. Bizler Alpedo Ailesi ve Kervan Pastaneleri olarak arkadaşlarımızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. İnşallah güzel başarılara imza atarlar. Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler, Güzellik Salonları odası üyeleri tarafından oluşturulan, "Kahramanmaraş Show Team" 25-28 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen İnternational Hair Festival'de mankenlerine polis, asker ve sağlıkçı üniforması giydirerek onlara farklı saç modelleri yaptı. Müzik ve arka planda görseller eşliğinde gerçekleştirilen sahne performansı ise jüri tarafından "en başarılı sahne performansı" ödülüne layık görüldü. Şov takımının Türk gençliğinden beklenen o başarıya odaklı ve azimli bir çalışma yaptığını belirterek, "Festivalde şehrimizi güzel bir şekilde temsil ettiler ve ödüllerle döndüler. Bundan sonraki turnuvalarda da bizi zirveye taşıyacaklardır. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Seçtikleri koreografi gerçekten çok anlamlı. Bizlerde kendilerini kutluyor başarılar diliyoruz” dedi.

Son olarak söz alan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, 24 Kasım öğretmenler günü kutlayarak, yarışmada emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.