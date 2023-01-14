SANKO Okulları Elektrik İhtiyacını ‘Güneş’ten Karşılıyor

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yeşil enerji sürecini 2019 yılında başlattıklarını belirterek, “Bizim için yeşil enerji ve sürdürülebilirlik çok önemli” dedi.

Dört yıl önce alınan karar doğrultusunda çatı GES projesi kapsamında her biri 270 Watt gücünde bin 150 panelin okulun çatısına kurulduğunu kaydeden Asyalı, santralden yılda 450 bin kW elektrik üretildiğine vurgu yaptı.

Okulda yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim aldığını anımsatan Asyalı, üretime alınan çatı GES projesiyle kış aylarında tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını, yaz aylarında ise yüzde 60’ını güneş enerjisinden karşıladıklarını söyledi.

Çatı GES’in kurulum aşamasından itibaren lise öğrencilerini de projeye dahil ettiklerine dikkat çeken Asyalı, şöyle devam etti:

“Gelecekte bu alanda meslek tercihi yapabilecek gençlere örnek olması açısından lise öğrencilerimizin projede yer almasını sağladık. Öğrencilerimizle Türkiye’de ve dünyada projenin örnekleriyle ilgili araştırmalar yaptık. Hesaplamamıza kadar öğrencilerimiz sürecin içerisinde yer aldı. Bu sayede, projenin önemini yaşayarak öğrendiler.

Yeşil enerji hem ekonomik hem de yenilenebilir olduğu için son derece önemli ve stratejiktir. Bu bakımından yeşil enerjiyi yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ülkemize ve topluma her alanda katkı sunacak böylesi önemli projelerin artarak yaygınlaşmasını temenni ediyorum.”

Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk ise SANKO Okulları çatısına kurdukları çatı GES projesinin Türkiye’de okullara kurulan ilk projelerden olduğunun altını çizdi.