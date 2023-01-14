Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha...
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha Beğeni Topladı
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha...
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...

SANKO Okulları Elektrik İhtiyacını ‘Güneş’ten Karşılıyor

SANKO Okulları, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için okul binasının çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de temiz enerji kullanıyor.

SANKO Okulları Elektrik İhtiyacını ‘Güneş’ten Karşılıyor

SANKO Okulları Elektrik İhtiyacını ‘Güneş’ten Karşılıyor

SANKO Okulları, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için okul binasının çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de temiz enerji kullanıyor.

14 Ocak 2023 Cumartesi 15:40

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yeşil enerji sürecini 2019 yılında başlattıklarını belirterek, “Bizim için yeşil enerji ve sürdürülebilirlik çok önemli” dedi.

Dört yıl önce alınan karar doğrultusunda çatı GES projesi kapsamında her biri 270 Watt gücünde bin 150 panelin okulun çatısına kurulduğunu kaydeden Asyalı, santralden yılda 450 bin kW elektrik üretildiğine vurgu yaptı.

Okulda yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim aldığını anımsatan Asyalı, üretime alınan çatı GES projesiyle kış aylarında tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını, yaz aylarında ise yüzde 60’ını güneş enerjisinden karşıladıklarını söyledi.

Çatı GES’in kurulum aşamasından itibaren lise öğrencilerini de projeye dahil ettiklerine dikkat çeken Asyalı, şöyle devam etti:

“Gelecekte bu alanda meslek tercihi yapabilecek gençlere örnek olması açısından lise öğrencilerimizin projede yer almasını sağladık. Öğrencilerimizle Türkiye’de ve dünyada projenin örnekleriyle ilgili araştırmalar yaptık. Hesaplamamıza kadar öğrencilerimiz sürecin içerisinde yer aldı. Bu sayede, projenin önemini yaşayarak öğrendiler.

Yeşil enerji hem ekonomik hem de yenilenebilir olduğu için son derece önemli ve stratejiktir. Bu bakımından yeşil enerjiyi yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ülkemize ve topluma her alanda katkı sunacak böylesi önemli projelerin artarak yaygınlaşmasını temenni ediyorum.”

Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk ise SANKO Okulları çatısına kurdukları çatı GES projesinin Türkiye’de okullara kurulan ilk projelerden olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okulları Elektrik İhtiyacını ‘Güneş’ten Karşılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!
Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!
Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!
Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!
Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı
Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı
Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı
Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber