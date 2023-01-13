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SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışması”nda SANKO Okulları Kız Takımı il üçüncüsü, Erkek Takımı ise il dördüncüsü oldu.

SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!

SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışması”nda SANKO Okulları Kız Takımı il üçüncüsü, Erkek Takımı ise il dördüncüsü oldu.

13 Ocak 2023 Cuma 15:44

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları öğrencilerinden Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Irmak Zehra Kökmen, Tuana Turan, Mustafa Kerem Kaya, Esat Balat, Çetin Katırcıoğlugil, Berkay Katırcıoğlugil, Osman Kaan Buharalı ve Arif Doruk Akınal katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasında takımlarının elde ettiği il derecelerinin yanı sıra, sporcularının bireysel yarışlarda da 1 altın, 18 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını söyledi.

Asyalı, başarı elde eden öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Meltem Kalkan’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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SANKO Okulları’ndan Yüzme Başarısı!
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