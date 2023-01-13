SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışması”nda SANKO Okulları Kız Takımı il üçüncüsü, Erkek Takımı ise il dördüncüsü oldu.